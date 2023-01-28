Beyoğlu'nda kafede baltalı saldırgan paniği! Korkunç anlar kamerada | Video
BEYOĞLU Cihangir'de baltalı saldırgan korku saçtı. Kafede oturan kişinin yanına gelip kavgaya tutuşan saldırgan elindeki baltayı sağa sola salladı. Kafedeki müşteriler panikle kaçarken o anlar kameraya yansıdı.
Kavganın yaşandığı kafenin bitişiğindeki kafede çalışan Halil Erim "Önceden randevulaşıp burada karşılaşmışlar, aniden birbirlerine girdiler. Kavga çıkınca ben de müşteriler de kaçıştı Baltanın vurulduğu masada 5 müşteri oturuyordu tam adamların ortasına vurmuş, müşterilerin eline koluna gelebilirdi. Kavga edenler daha sonra bağrışarak gittiler, polisi aradık olayı bildirdik" diye konuştu.
İhbar üzerine gelen polis ekipleri olayla ilgili incelemesi sürüyor
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