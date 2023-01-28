Video Yaşam Beyoğlu'nda kafede baltalı saldırgan paniği! Korkunç anlar kamerada | Video
Beyoğlu'nda kafede baltalı saldırgan paniği! Korkunç anlar kamerada | Video

Beyoğlu'nda kafede baltalı saldırgan paniği! Korkunç anlar kamerada | Video

28.01.2023 | 14:29

BEYOĞLU Cihangir'de baltalı saldırgan korku saçtı. Kafede oturan kişinin yanına gelip kavgaya tutuşan saldırgan elindeki baltayı sağa sola salladı. Kafedeki müşteriler panikle kaçarken o anlar kameraya yansıdı.

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Olay dün saat 17:00 sıralarında yaşandı. Cihangir'de kafede oturan kişi ile yanına gelen kişi arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında sonradan gelen kişi çıkardığı baltayı sağa sola sallamaya başladı. Kavga sırasında diğer müşteriler kaçışırken bazı kişiler araya girerek baltalı saldırgana engel olmaya çalıştı. Tehditler savuran saldırgan daha sonra olay yerinden uzaklaşırken olayda şans eseri yaralanan olmadı.

Kavganın yaşandığı kafenin bitişiğindeki kafede çalışan Halil Erim "Önceden randevulaşıp burada karşılaşmışlar, aniden birbirlerine girdiler. Kavga çıkınca ben de müşteriler de kaçıştı Baltanın vurulduğu masada 5 müşteri oturuyordu tam adamların ortasına vurmuş, müşterilerin eline koluna gelebilirdi. Kavga edenler daha sonra bağrışarak gittiler, polisi aradık olayı bildirdik" diye konuştu.

İhbar üzerine gelen polis ekipleri olayla ilgili incelemesi sürüyor

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