Video Yaşam Beyoğlu'nda kafeteryanın çatısı alev alev yandı | Video
Beyoğlu'nda kafeteryanın çatısı alev alev yandı | Video

Beyoğlu'nda kafeteryanın çatısı alev alev yandı | Video

28.05.2024 | 08:45

Beyoğlu'nda gece saatlerinde bir kafeteryanın çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

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Yangın saat 01.00 sıralarında Beyoğlu Camiikebir Mahallesi Kasımpaşa Medresesi Sokak'ta meydana geldi. 3 katlı binanın en üst katında yer alan kafeteryanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında alevler kısa sürede yükseldi. O anlar çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu görüntülerine yansıdı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Herhangi bir can kaybı veya yaralanmanın olmadığı olayda yangının yaşandığı binada maddi hasar meydana geldi.
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