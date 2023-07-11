Beyoğlu'nda kaza yapan iki araç yön levhasına çarptı: 1 yaralı | Video 11.07.2023 | 15:18 Beyoğlu’nda kavşakta kafa kafaya çarpışan iki araç, ardından yön levhasına çarptı. Kazada hafif şekilde yaralana bir sürücü hastaneye kaldırıldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Beyoğlu Piyalepaşa Bulvarı'nda saat 13.30 sıralarında dönüş yapmak isteyen bir otomobille, karşı istikametten gelen diğer araç kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlar yön levhasına çarparak durdu. Kazada sürücülerden biri hafif şekilde yaralandı. Yaralı sürücü ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre trafik yoğunluğu yaşandı. Trafik yoğunluğu araçların olay yerinden kaldırılmasıyla son buldu.