Beyoğlu’nda “kilit doktoru” lakaplı kadın hırsıza operasyon | Video
Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, 18 suçtan aranan ve 29 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası olan kadın hırsızın yakalanması için operasyon düzenledi. Uzun süredir firar olan ve “kilit doktoru” lakabıyla da bilinen ev faresi Beyoğlu’nda yakayı ele verince tutuklandı.
BEYOĞLU ASAYİŞ POLİSİNDEN "KİLİT DOKTORUNA" OPERASYON
Bunun üzerine hazırlıklarını tamamlayan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri adrese operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan Seda T.'nin kimlik sorgulamasında, hırsızlıktan 18 dosyasının olduğu ve bu suçlardan toplam 29 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu tespit edildi.
Yakalanan şahıs, emniyetteki tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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