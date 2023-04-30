Video Yaşam Beyoğlu’nda köpeği defalarca böyle tekmeledi | Video
Beyoğlu’nda köpeği defalarca böyle tekmeledi | Video

Beyoğlu’nda köpeği defalarca böyle tekmeledi | Video

30.04.2023 | 08:45

Beyoğlu’nda Pitbull cinsi köpeğe eziyet ettiği tespit edilen şahıs polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, sosyal medya platformlarında yer alan 'Beyoğlu'nda Köpeğe Eziyet' başlıklı video görüntüsü ile ilgili olarak çalışma başlatıldı. Çalışmalar kapsamında polis ekipleri, Beyoğlu Piripaşa Mahallesi'nde meydana gelen olayın S.A. isimli şahıs tarafından gerçekleştirildiğini tespit etti. Bugün saat 13.00 sıralarında Hasköy Sahili'nde olduğu belirlenen şahıs, ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan darp edilen Pitbull cinsi köpek ise muhafaza altına alındı.

Konu ile ilgili darp edilen köpek Beyoğlu Belediyesi Veteriner Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken, şüpheli şahsın ise hakkında yürütülen tahkikat işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

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