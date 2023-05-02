Video Yaşam Beyoğlu’nda korkutan yangın: 4 katlı binanın çatı katı alev alev yandı | Video
Beyoğlu’nda korkutan yangın: 4 katlı binanın çatı katı alev alev yandı | Video

Beyoğlu’nda korkutan yangın: 4 katlı binanın çatı katı alev alev yandı | Video

02.05.2023 | 08:40

Beyoğlu’nda 4 katlı binanın çatı katı alev alev yandı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

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Yangın, saat 06.30 sıralarında Beyoğlu Kocatepe Mahallesi, Aşıklar Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın çatı katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle binanın çatı katında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangının büyümesiyle alevler daireyi kuşatırken dairede yaşayan bir kişi kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Kısa sürede söndürülen yangında ölü ve yaralı olmazken çatı katı kullanılamaz hale geldi.

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