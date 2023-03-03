Beyoğlu’nda korkutan yangın: Mahsur kalan 2 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı | Video
Beyoğlu’nda 4 katlı binanın üçüncü katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alev alev yanan binada üst katlarda mahsur kalan 2 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı.
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