Beyoğlu’nda korkutan yangın: Mahsur kalan 2 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı | Video

Beyoğlu’nda 4 katlı binanın üçüncü katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alev alev yanan binada üst katlarda mahsur kalan 2 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı.