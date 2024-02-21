Beyoğlu’nda "laf atma" kavgası! O anlar kamerada | Video
Beyoğlu’nda aracıyla yol kenarında bekleyen bir kadının yanına yaklaşan bir şahıs, iddiaya göre laf atınca ortalık karıştı. Kavgada küfürler savuran genç kadını çevredeki vatandaşlar güçlükle sakinleştirdi. Olay esnasında aracıyla olay yerinden uzaklaşmaya çalışan şahıs, farklı bir araçla da çarpışarak kaza yaptı. Yaşananlar kameralara yansıdı.
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