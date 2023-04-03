Beyoğlu'nda makas attığı öne sürülen otomobil önce yayaya sonra araçlara çarptı | Video
BEYOĞLU'nda sürücüsünün makas atarak ilerlediği öne sürülen otomobil, önce yolun karşısına geçmeye çalışan Murat Yazıcı'ya ardından park halindeki iki otomobile çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:31
00:27
Van'da göçmen kaçakçılığına 4 tutuklama | Video 03.04.2023 | 09:54
00:42
İstanbul merkezli 2 ilde terör operasyonu: 19 gözaltı | Video 03.04.2023 | 09:50
03:14
00:52
Adana Saimbeyli'de 4,3'lük korkutan deprem! | Video 03.04.2023 | 09:25
03:24
3 ilde tapuda rüşvet operasyonu: 79 gözaltı | Video 03.04.2023 | 08:30
06:29
Anadolu Yakası'nda yağmur sonrası trafik yoğunluğu yaşandı | Video 03.04.2023 | 08:11
02:39
Sahur vakti tamirhanede çıkan yangın panik yaşattı | Video 03.04.2023 | 08:12
02:36
Ağrı'da kar yağışının ardından don etkili oldu | Video 03.04.2023 | 08:12
02:51
02:31
Kim Milyoner Olmak İster bu hafta yine izleyicileri ekrana kilitledi | Video 02.04.2023 | 23:10
01:00
İstanbul'da yaşanan hırsızlıklar kamerada | Video 02.04.2023 | 13:22
03:55
"Anlatmaya gerek yok" dedi, bu kez karlı dağı heyecanla anlattı | Video 02.04.2023 | 13:22
02:56
02:25
Maltepe’de dev kaya kabusu! Parça parça düşüyor | Video 02.04.2023 | 10:44
06:17
Bebek bezli yavru ayı Yogi evin maskotu oldu | Video 02.04.2023 | 10:26
00:21
Depremde hasar alan cami minaresi böyle yıkıldı | Video 02.04.2023 | 10:26
03:49
Heyelandan saniyelerle kurtuldu! O anlar kamerada | Video 02.04.2023 | 10:26
02:42
Depremzedelere günlük 500 ton odun desteği | Video 02.04.2023 | 10:26
02:43
Gaziosmanpaşa'da iki grup arasında silahlı bıçaklı kavga | Video 02.04.2023 | 10:02