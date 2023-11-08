Beyoğlu'nda metruk binadan dökülen taşlar park halindeki 3 aracı pert etti | Video
Beyoğlu Hacimimi Mahallesi'nde metruk bir binadan kendi kendine dökülen taş parçaları park halindeki 3 aracın üzerine düştü. Olayda yaralanan olmazken araçların ağır maddi hasara uğradığı öğrenildi.
Olay sonrası polis ve zabıta ekipleri sokağı şerit ve demir bariyerlerle kapatarak önlem aldı.
Gece saatlerinde yaşanan olayda, sokaktan kimsenin geçmiyor olması da büyük bir faciayı önledi.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
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