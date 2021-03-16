Video Yaşam Beyoğlu’nda meydan kavgasında genci kafasından bıçaklayan saldırgan yakalandı | Video

Beyoğlu’nda meydan kavgasında genci kafasından bıçaklayan saldırgan yakalandı | Video

Beyoğlu’nda meydan kavgasında genci kafasından bıçaklayan saldırgan yakalandı | Video
16.03.2021 | 10:12

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Beyoğlu’nda “yan bakma” nedeniyle başlayan ve ailelerin de karışmasıyla meydan kavgasına dönüşen olayda bir genci bıçakla kafasından yaralayan yabancı uyruklu şahıs, Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından olayda kullandığı bıçakla birlikte kısa sürede yakalandı. Kavga anlarının kameralara yansıdığı olayda, yaralı gencin taburcu edildiği, gözaltına alınan saldırganın ise sınır dışı edildiği öğrenildi.

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Beyoğlu Örnektepe Mahallesi Pazaraltı Sokak'ta bir parkta önceki hafta Cuma günü saat 13.00 sıralarında meydana gelen olayda, parktaki 2 genç arasında "yan bakma" nedeniyle tartışma çıkmıştı. Tartışma ailelerin de araya girmesiyle büyüyerek kavgaya dönüşmüştü. Parkta çıkan ve bıçak, kemer ve süpürgelerin kullandığı meydan kavgasında Ali Durmuş, kafasından bıçakla yaralanmıştı. Kavga anları ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansımıştı. Olayın ardından yaralı genç, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Olayla ilgili çalışma başlatan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, sokakta çalışma yaparak cep telefonu ve güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.

BEYOĞLU POLİSİ KISKIVRAK YAKALADI
Görüntülerden yola çıkan Beyoğlu polisi, kavgaya karışan onlarca kişi arasında bıçakla saldıran şahsın eşkalini belirledi. Çalışmalara devam eden ekip, saldırganın Suriye uyruklu Abbas C. olduğunu tespit etti. Bunun üzerine sokaklarda dar alan çalışması yapan polis ekipleri, saldırganı olaydan kısa bir süre sonra Örnektepe Mahallesi Aydıncık Sokak üzerinde kıskıvrak yakaladı. Üst araması yapılan şahıs, kaçarken bıçağı ağaçlık bir alana attığını itiraf etti. Alanı arayan polis ekipleri, bıçağı da ele geçirdi.

BIÇAKLI SALDIRGAN SINIR DIŞI EDİLDİ
Bunun üzerine gözaltına alınan saldırgan sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından Haliç Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi. Burada ifadesi alınarak "kasten yaralama" suçundan adli işlemi yapılan saldırgan, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Ancak şahıs sınır dışı edilmek üzere İstanbul İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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