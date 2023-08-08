Video Yaşam Beyoğlu'nda motosikletle 11 kişinin cep telefonunu çalan kapkaççı kamerada | Video
Beyoğlu'nda motosikletle 11 kişinin cep telefonunu çalan kapkaççı kamerada | Video

Beyoğlu'nda motosikletle 11 kişinin cep telefonunu çalan kapkaççı kamerada | Video

08.08.2023 | 13:33

BEYOĞLU'nda çalıntı motosiklet kullanarak 11 kişinin telefonunu çalan Abed T. (19) yakalanarak gözaltına alındı. Daha önceden 31 suç kaydı olduğu ortaya çıkan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelinin cep telefonu çaldığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Beyoğlu'nda yolda yürüyen vatandaşların yanlarına motosikletle yaklaşarak kapkaç yöntemiyle cep telefonlarını çalan şüpheliler hakkında emniyet soruşturma başlattı. Yapılan araştırmalar sonucunda şüphelilerin bazı kapkaç anlarının güvenlik kameralarına yansıdığı tespit edildi. Görüntülerde, şüphelilerin beyaz renkte bir motosikletle gözlerine kestirdikleri kişilerin yanına yaklaştıkları ardından cep telefonlarını çalarak hızla uzaklaştıkları görüldü.

19 YAŞINDAKİ ŞÜPHELİ DAHA ÖNCE 31 KEZ YAKALANMIŞ
Polis çalıntı olduğunu tespit ettiği motosikletin izini sürerek şüphelilerden birine ulaştı. Suriyeli şüpheli Abed T., gözaltına alınarak Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Şüphelinin benzer suçlardan daha önceden 31 suç kaydı olduğu tespit edildi.

Hakkında 12 motosikletli kapkaç, bir motosiklet hırsızlığı olmak üzere 13 ayrı dosyadan işlem yapılan şüpheli Abed T. adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis şüphelinin suç ortağını yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Beyoğlu’nda motosikletle 11 kişinin cep telefonunu çalan kapkaççı kamerada | Video 00:45
Beyoğlu'nda motosikletle 11 kişinin cep telefonunu çalan kapkaççı kamerada | Video 08.08.2023 | 13:33
’Raket’ uyardı, 7 kilo 428 gram esrar ele geçirildi 00:57
'Raket' uyardı, 7 kilo 428 gram esrar ele geçirildi 08.08.2023 | 13:30
Direksiyon altına gizlenmiş 500 gram bonzai ele geçirildi | Video 01:10
Direksiyon altına gizlenmiş 500 gram bonzai ele geçirildi | Video 08.08.2023 | 13:00
Kirli sepetiyle hırsızlık kamerada: Çaldıklarını taşıyamayınca böyle sürükledi | Video 02:20
Kirli sepetiyle hırsızlık kamerada: Çaldıklarını taşıyamayınca böyle sürükledi | Video 08.08.2023 | 12:38
Ağır tonajlı araçlar çarpıştı: 2 ağır yaralı | Video 01:46
Ağır tonajlı araçlar çarpıştı: 2 ağır yaralı | Video 08.08.2023 | 12:38
Havalimanında karışan cenazeler, 3 farklı şehre gönderildi | Video 03:58
Havalimanında karışan cenazeler, 3 farklı şehre gönderildi | Video 08.08.2023 | 12:11
Beyoğlu’nda 11 kişiyi kapkaç yapan şahıs kamerada | Video 01:07
Beyoğlu’nda 11 kişiyi kapkaç yapan şahıs kamerada | Video 08.08.2023 | 12:38
Şiddetli rüzgar denizi taşırdı, teknede yakalanan iki kişi böyle alabora oldu | Video 01:43
Şiddetli rüzgar denizi taşırdı, teknede yakalanan iki kişi böyle alabora oldu | Video 08.08.2023 | 12:17
Akaryakıt istasyonunda satırlı kavga kamerada | Video 00:12
Akaryakıt istasyonunda satırlı kavga kamerada | Video 08.08.2023 | 12:17
SON DAKİKA: İstanbul’da toplu ulaşıma yüzde 51,52 oranında zam! | Video 02:14
SON DAKİKA: İstanbul’da toplu ulaşıma yüzde 51,52 oranında zam! | Video 08.08.2023 | 11:38
Otoyolda takla atan otomobildeki baba ve oğlu yaralandı | Video 01:15
Otoyolda takla atan otomobildeki baba ve oğlu yaralandı | Video 08.08.2023 | 11:25
Van Gölü’nde mest eden gün doğumu manzarası böyle görüntülendi | Video 06:45
Van Gölü’nde mest eden gün doğumu manzarası böyle görüntülendi | Video 08.08.2023 | 11:08
Bahçelievler’de akılalmaz olay; alev alınca balkondan atılan tüp sürücünün kafasına düştü | Video 05:28
Bahçelievler'de akılalmaz olay; alev alınca balkondan atılan tüp sürücünün kafasına düştü | Video 08.08.2023 | 10:24
Ekmeği ucuza satan fırıncı ile zabıta ekipleri arasında ceza polemiği | Video 03:11
Ekmeği ucuza satan fırıncı ile zabıta ekipleri arasında ceza polemiği | Video 08.08.2023 | 10:35
Yiyecek arayan ayı böyle görüntülendi | Video 01:31
Yiyecek arayan ayı böyle görüntülendi | Video 08.08.2023 | 10:35
Bayrampaşa’da bekçilerin kovaladığı kaçak göçmeni çelme atarak durdurdu | Video 00:47
Bayrampaşa'da bekçilerin kovaladığı kaçak göçmeni çelme atarak durdurdu | Video 08.08.2023 | 10:03
Kaçak göçmenleri taşıyan tır sürücüsü tutuklandı | Video 01:09
Kaçak göçmenleri taşıyan tır sürücüsü tutuklandı | Video 08.08.2023 | 09:55
Ankara’da silah operasyonu; 5 adet tabanca ele geçirildi | Video 00:29
Ankara'da silah operasyonu; 5 adet tabanca ele geçirildi | Video 08.08.2023 | 09:18
Kadıköy’de denetime takılan alkollü sürücünün arkadaşları polise zor anlar yaşattı | Video 06:34
Kadıköy'de denetime takılan alkollü sürücünün arkadaşları polise zor anlar yaşattı | Video 08.08.2023 | 08:55
Sosyal medyada namaz ile alay eden güvenlikçiye 10 yıl hapis talebi | Video 00:32
Sosyal medyada namaz ile alay eden güvenlikçiye 10 yıl hapis talebi | Video 08.08.2023 | 09:16

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA