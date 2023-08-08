Beyoğlu'nda motosikletle 11 kişinin cep telefonunu çalan kapkaççı kamerada | Video
BEYOĞLU'nda çalıntı motosiklet kullanarak 11 kişinin telefonunu çalan Abed T. (19) yakalanarak gözaltına alındı. Daha önceden 31 suç kaydı olduğu ortaya çıkan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelinin cep telefonu çaldığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.
19 YAŞINDAKİ ŞÜPHELİ DAHA ÖNCE 31 KEZ YAKALANMIŞ
Polis çalıntı olduğunu tespit ettiği motosikletin izini sürerek şüphelilerden birine ulaştı. Suriyeli şüpheli Abed T., gözaltına alınarak Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Şüphelinin benzer suçlardan daha önceden 31 suç kaydı olduğu tespit edildi.
Hakkında 12 motosikletli kapkaç, bir motosiklet hırsızlığı olmak üzere 13 ayrı dosyadan işlem yapılan şüpheli Abed T. adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis şüphelinin suç ortağını yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
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