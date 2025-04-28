Video Yaşam Beyoğlu'nda müzikholde tartıştığı kişiyi döner bıçağıyla yaraladı | Video
Beyoğlu'nda müzikholde tartıştığı kişiyi döner bıçağıyla yaraladı | Video

Beyoğlu'nda müzikholde tartıştığı kişiyi döner bıçağıyla yaraladı | Video

28.04.2025 | 15:33

Beyoğlu’nda bir müzikholde tartıştığı M.Ç.’yi (59) döner bıçağıyla yaraladıktan sonra takip eden Z.K. (52), Beyoğlu Devriye Ekipler Amirliği polisleri tarafından yakalandı. Bıçaklı saldırgan Z.K. olaydan sonra cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayı alkolün etkisiyle gerçekleştirdiğini söyleyen saldırgan tutuklandı.

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Olay, 26 Nisan Cumartesi günü saat 09.30 sıralarında Hüseyinağa Mahallesi'nde meydan geldi. Edinilen bilgiye göre bir müzikhole giden Z.K., burada M.Ç. ile tartıştı. Tartışmadan kısa sürede kavgaya dönüşen olayda elinde döner bıçağı bulunan Z.K., M.Ç.'yi yaraladı. Can havliyle kaçan adamı takip eden Z.K. çevredeki vatandaşlar tarafından durdurularak güçlükle sakinleştirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen Beyoğlu Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı polisler, saldırgan Z.K.yi olayda kullandığı döner bıçağıyla gözaltına aldı. Yaralı M.Ç. ise ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı M.Ç.'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

'ALKOLÜN ETKİSİYLE YAPTIM'
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Z.K., çıkarıldığı mahkemede 'Kasten yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelinin, alkolün etkisiyle yaşanan tartışma nedeniyle olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.Diğer yandan elinde döner bıçağı bulunan saldırganın olay sırasında çevredekiler tarafından ikna edilmeye çalışıldığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.(DHA)

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