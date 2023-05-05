Beyoğlu'nda okul bahçesine istinat duvarı çöktüğü alan böyle görüntülendi | Video 05.05.2023 | 12:40 Beyoğlu’nda bulunan Suriri Ortaokulu'nun bahçesine istinat duvarı çökmüş, bölgedeki 3 bina da tedbir amacıyla boşaltılmıştı. Duvarın çöktüğü alan dron ile havadan görüntülendi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay dün Beyoğlu Kasımpaşa Sururi Mehmet Efendi Mahallesi, Keramet Sokak üzerinde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, su sızıntısının yumuşamasına sebep olduğu toprağın kayması nedeniyle istinat duvarı Suriri Ortaokulu'nun arka bahçesine yıkılmıştı. Tedbir amacıyla boşaltılan binaların bulunduğu sokak dron ile havadan görüntülendi.Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.