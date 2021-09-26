Video Yaşam Beyoğlu’nda organize yankesicilik: 5 kişi turistin telefonunu böyle çaldı | Video

Beyoğlu’nda organize yankesicilik: 5 kişi turistin telefonunu böyle çaldı | Video

Beyoğlu’nda organize yankesicilik: 5 kişi turistin telefonunu böyle çaldı | Video
26.09.2021 | 10:29

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Beyoğlu’nda İranlı turistin telefonu güpegündüz yankesiciler tarafından çalındı. Şüphelilerin, sigara isteme bahanesiyle yaklaşarak organize bir şekilde telefonu çalma anları güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

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Olay, önceki gün sabah saatlerinde Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir süredir Bulvar üzerindeki bir otelde kalan İranlı turist ülkesine dönmek için havalimanına gitmek üzere otelden çıktı ve transfer aracını beklemeye başladı. Turist aracı beklerken yanına 5 kişi geldi ve içlerinden biri ondan sigara istedi. Şahıslar sigarayı aldıktan bir süre sonra yanından uzaklaştı. İranlı turist telefonuyla bir yeri aramak için elini cebine attı fakat telefonunun yerinde olmadığını fark etti. Kaldığı otelin caddeye bakan güvenlik kamerasını incelediğinde gerçek ortaya çıktı. Telefonunu çalan kişilerin kendisinden sigara isteyen grup olduğunu anlayan turist soluğu poliste aldı. Ancak turistin iddiasına göre polis ekipleri ona yardımcı olamayacaklarını söyledi.

"TELEFONUMU ÇALIP GİTTİLER"
Cep telefonu yankesiciler tarafından çalınan İranlı turist, "Havaalanı transfer aracının gelmesini bekliyordum. Onlar yanıma gelip benden sigara istedi. 5-6 çocuktu. Benim pantolonumu silkelediler. Telefonum da cebimdeydi. Telefonumu çalıp gittiler. Telefonumu alıp arama yapmak istediğimde cebimde olmadığını fark ettim. Daha sonra polise başvurdum ama onlar olmaz dedi. Ben bu otelde kalıyordum" dedi.

TURİSTİN TELEFONUNU BÖYLE ÇALDILAR
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüphelilerden birinin turistten sigara istediği, bir diğer şüphelinin turiste sarıldığı, bir süre sonra başka bir şüphelinin turistin cebindeki telefonu alarak suç ortağına verdiği görüldü. O esnada diğer şüphelilerin ise çevreyi kolaçan ettiği de güvenlik kameralarınca kaydedildi.

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