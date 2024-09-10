Beyoğlu'nda otel odasında sevgilisini darbederek öldüren şahsı otel çalışanı böyle yakaladı | Video
Beyoğlu’nda iddiaya göre, bir kişi yabancı uyruklu sevgilisini çıkan tartışmada darp ederek ağır şekilde yaraladı. Hastaneye kaldırılan kadın hayatını kaybederken, olay yerinden kaçmaya çalışan şüpheli otel görevlisi tarafından yakalandı. O anlar ise kameraya yansıdı.
ŞÜPHELİ ŞAHSI OTEL ÇALIŞANI KISKIVRAK YAKALADI
Otelden koşarak uzaklaşan Mehmet E.'yi gören otel çalışanı Hakan Karaçam, peşinden koşarak şüpheli şahsı kıskıvrak yakaladı. Bu sırada olayı öğrenen çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Maıa A.'ya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yabancı uyruklu kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Öte yandan otelin de mühürlendiği öğrenildi.
"KANLAR İÇERİSİNDE YERDE YATIYORDU"
Olayın ardından yabancı uyruklu kadının kanlar içerisinde yerde yattığını iddia eden otel çalışanı Halan Karaçam, "Tartışma vardı. Bende sese gittim, çıkış saati geldi diye uyarmak için. Sonra kadının bağırışı biraz çoktu, o yüzden çıkmanız gerekiyor dedim. Adam bana 10 dakika içerisinde çıkacağım dedi. Üzerinde hiçbir şey yoktu. Bende tamam dedim. Aradan bir yarım saat geçti içeriden ses gelmedi. Bende kameradan izliyordum ve adamın çıkışını gördüm. Kapının önünde yakaladım adamı. Daha sonra 112'yi aradım ambulans geldi. Ben olaydan sonra gördüm kadını, kanlar içerisinde yerde yatıyordu" ifadelerini kullandı.
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