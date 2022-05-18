Beyoğlu'nda pitbull dehşeti yaşatan sanığa 2 buçuk yıl hapis cezası | Video

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Beyoğlu’nda tasmasız gezdirdiği pitbull cinsi köpeğini, kendisini uyaran vatandaşlara saldırtan sanığın yargılandığı davada mahkeme, sanığa 2,5 yıl hapis cezasına çarptırdı.
Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanık Orhan Yıldırım'ın yanındaki pitbull cinsi köpeğinin ağızlıksız olarak gezdirmesi, köpeğin ipini sökerek 'tut' şeklinde saldırtması üzerine silahtan sayılan köpeğin müştekilere saldırması gerekçeleriyle sanığın 'silahla kasten yaralama' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.
''İÇGÜDÜSEL OLARAK SAHİBİNİ KORUMAK İSTEMİŞTİR'
Duruşmada sanık avukatı, mütalaaya katılmadıklarını belirterek, ''Dosya kapsamında somut bir delil yoktur, 'tut' komutuna ilişkin sadece müşteki beyanı vardır. Bunun dışında müvekkilin, suçun işlediğine ilişkin hiçbir delil yoktur. Müvekkile edilen hakaretler nedeniyle köpek içgüdüsel olarak sahibini korumak istemiştir'' ifadelerini kullandı.
KARAR AÇIKLANDI
Mahkeme, sanığın pitbull cinsi köpeği serbest bıraktığı, 'tut' komutuyla köpeğin her iki müştekiyi ısırarak yaraladığı gerekçeleriyle, suçun etkileri de dikkate alınarak sanık Yıldırım'ı 'silahla kasten yaralama' suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.
Mahkeme ayrıca, sanığın köpeğinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne teslim edilmesine hükmetti.
İDDİANAMEDEN
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Beyoğlu'nda 15 Şubat tarihinde şüpheli Orhan Yıldırım'ın pitbull cinsi köpeğini ağızlıksız gezdirdiği, müştekiler Bilgin Elbay ve Muzaffer Akçayır'ın şüpheliyi uyardığı, şüphelinin ipini söktüğü köpeğini 'tut' diyerek müştekilerin üzerine saldırttığı kaydedildi. Hazırlanan iddianamede, şüpheli Orhan Yıldırım'ın 'silahla kasten yaralama' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.