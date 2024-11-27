Video Yaşam Beyoğlu’nda polis memurunu ensesinden bıçaklayan şüpheliye 21 yıla kadar hapis talebi | Video
Beyoğlu’nda polis memurunu ensesinden bıçaklayan şüpheliye 21 yıla kadar hapis talebi | Video

Beyoğlu’nda polis memurunu ensesinden bıçaklayan şüpheliye 21 yıla kadar hapis talebi | Video

27.11.2024 | 09:03

Beyoğlu’nda polis memuruna görevini yaptığı sırada arkasından yaklaşan ve ensesinden bıçaklayarak kaçan şüphelinin 21 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

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Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde 12 Ekim 2024'de polis memuru R.Ş.'ye görevini yaptığı sırada arkasından yaklaşan ve 'sustalı' bıçakla ensesinden bıçaklayarak yaralayan şüpheli Oytun Ilgar'a yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede olay günü polis memuru R.Ş.'nin İstiklal Caddesi'nin tünel girişinde görevini yaptığı, bu sırada şüpheli Oytun Ilgar'ın arkadan yaklaştığı, elindeki taşıması yasak olan bıçakla üzerinde polis yeleği bulunan müştekinin ense kısmına vurup kaçtığı anlatıldı.

''ERKEK ERKEĞE KAVGA ETMEK İSTERİM KENDİSİYLE''
Hazırlanan iddianamede, şüpheli Ilgar'ın sosyal medyadan olaydan önce bir video yayınladığı, videoda kendisini durduran polislere karşı ''Düelloya davet ediyorum'', ''Teke tek, erkek erkeğe kavga etmek isterim kendisiyle'', ''Çantamı aradılar, Allah'tan bıçağıma ve balime dokunmadılar yoksa boşu boşuna masraf yaptıracaklardı bana'' şeklinde paylaşım yaptığının tespit edildiği kaydedildi.

POLİSLERE KARŞI HUSUMET BESLEDİĞİ İÇİN SALDIRIYI TASARLADIĞI DEĞERLENDİRİLDİ
İddianamede, şüpheli Oytun Ilgar'ın müşteki polis memuru R.Ş.'yi öldürme kastıyla hareket ettiği, olay öncesi çektiği videodaki sözleriyle ise polislere karşı husumeti bulunduğu, bu nedenle saldırı yapacağını tasarlamış olduğunun değerlendirildiği aktarıldı.

''OLAYI KESİNLİKLE HATIRLAMIYORUM''
Şüpheli Ilgar'ın ifadesine yer verilen iddianamede, olayı kesinlikle hatırlamadığını, madde bağımlısı olmadığını ancak ne bulursa içtiğini belirttiği ifade edildi. İddianamede ayrıca, olay sonrası yakalanan şüphelinin üzerinden olayda kullandığı ve 'sustalı' diye tabir edilen bıçak, çantasında bir litrelik tiner ve 'bali' diye tabir edilen maddeler bulunduğu da kaydedildi.

21 YILA KADAR HAPİS TALEBİ
Hazırlanan iddianamede şüpheli Oytun Ilgar'ın 'kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'ruhsatsız bıçak bulundurma' suçlarından toplamda 13 yıl 6 aydan 21 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.
Şüphelinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.

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