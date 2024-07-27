Beyoğlu'nda rastgele ateş açan şüphelinin silahla ortalıkta dolaştığı anlar kamerada | Video
İstanbul Beyoğlu'nda ticari taksiden indikten sonra caddede rastgele 2 el ateş açan şahıs yakalandı. Şüpheli silahla etrafta dolaştığı anlar ise kameraya yansıdı.
GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Polis ekiplerince yürütülen çalışmalar çerçevesinde olay yerinde bulunan güvenlik kamerası görüntüleri tek tek incelendi. İncelenen görüntülerde etrafa ateş açan şüphelinin kimliğini tespit edildi. İ.B isimli şüphelinin aşırı alkollü olduğu belirlendi. Aynı gün düzenlenen operasyonla yakalanan şüphelinin, çeşitli suçlardan çok sayıda kaydı olduğu tespit edildi. Olay yerinde 2 adet boş kovan ele geçirildi. Şüpheli, 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokmak', 'mala zarar vermek' ve 'ateşli silah ve mermi bulundurma' suçlarından adli makamlara sevk edildi.
ŞÜPHELİNİN SİLAHLA ORTALIKTA DOLAŞTIĞI ANLAR KAMERAYA YANSIDI
Öte yandan şüphelinin belindeki silahla ortalıkta dolaştığı anlar ise kameraya yansıdı. Görüntülerde taksiden inen şüphelinin caddede dolaştığı silahı zaman zaman eline aldığı görülüyor.
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