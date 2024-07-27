Video Yaşam Beyoğlu'nda rastgele ateş açan şüphelinin silahla ortalıkta dolaştığı anlar kamerada | Video
Beyoğlu'nda rastgele ateş açan şüphelinin silahla ortalıkta dolaştığı anlar kamerada | Video

Beyoğlu'nda rastgele ateş açan şüphelinin silahla ortalıkta dolaştığı anlar kamerada | Video

27.07.2024 | 16:02

İstanbul Beyoğlu'nda ticari taksiden indikten sonra caddede rastgele 2 el ateş açan şahıs yakalandı. Şüpheli silahla etrafta dolaştığı anlar ise kameraya yansıdı.

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Olay, saat 06.05 sıralarında İstanbul'un Beyoğlu ilçesi Küçük Piyale Mahallesi'ndeki Bahariye Caddesi'nde meydana gelmiş, iddiaya göre kimliği belirsiz bir şahıs, ticari taksiden indikten sonra belinden çıkarttığı silahla etrafa rastgele 2 el ateş etmişti. O esnada kurşunlar, börekçiye gitmek için başka taksisinden inen sürücü Yusuf Mirzeoğlu'un bulunduğu 34 THT 04 plakalı araca isabet etmişti. Yusuf Mirzeoğlu büyük panik yaşadığı olayda polis ekipleri çalışma başlattı.

GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Polis ekiplerince yürütülen çalışmalar çerçevesinde olay yerinde bulunan güvenlik kamerası görüntüleri tek tek incelendi. İncelenen görüntülerde etrafa ateş açan şüphelinin kimliğini tespit edildi. İ.B isimli şüphelinin aşırı alkollü olduğu belirlendi. Aynı gün düzenlenen operasyonla yakalanan şüphelinin, çeşitli suçlardan çok sayıda kaydı olduğu tespit edildi. Olay yerinde 2 adet boş kovan ele geçirildi. Şüpheli, 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokmak', 'mala zarar vermek' ve 'ateşli silah ve mermi bulundurma' suçlarından adli makamlara sevk edildi.

ŞÜPHELİNİN SİLAHLA ORTALIKTA DOLAŞTIĞI ANLAR KAMERAYA YANSIDI
Öte yandan şüphelinin belindeki silahla ortalıkta dolaştığı anlar ise kameraya yansıdı. Görüntülerde taksiden inen şüphelinin caddede dolaştığı silahı zaman zaman eline aldığı görülüyor.
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