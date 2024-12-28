Video Yaşam Beyoğlu’nda sağlık görevlilerine saldırıp serbest kalan çift tutuklandı | Video
Beyoğlu’nda sağlık görevlilerine saldırıp serbest kalan çift tutuklandı | Video

Beyoğlu’nda sağlık görevlilerine saldırıp serbest kalan çift tutuklandı | Video

28.12.2024 | 10:14

Beyoğlu'nda gece kulübünden çıktıktan sonra mide kanaması geçirdiğini iddia ederek ambulans isteyen ve hastaneye götürülmediği için sağlık görevlilerine saldıran çift, emniyetten serbest bırakılmıştı. Savcılığın kararıyla tekrar gözaltına alınan çift tutuklandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, 23 Aralık Pazartesi 05.00 sıralarında Fetihtepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat D. (26) kız arkadaşı Buket C. (25) ile gece kulübüne gitti. Burada alkol alan çift ardından mekandan ayrılarak evlerine doğru yola çıktı. O sırada Murat D. midesinin ağrıdığını ve kanama olduğunu düşünerek, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Bir süre sonra gelen sağlık ekipleri, Murat D.'nin koluna damar yolu açtı.

HASTANEYE GÖTÜRMEDİ DİYE SALDIRDI

Hastaneye götürülmemesine tepki gösteren Murat D., sağlık görevlileriyle tartışmaya başladı. Sağlık ekipleri bunun üzerine Murat D.'yi hastaneye götürmek istedi ancak kız arkadaşını ambulansa alamayacağını söyledi. Bu duruma tepki gösteren Murat D., damar yolu açmak için sokulan iğnenin de sert şekilde çıkartıldığını iddia ederek ambulanstan indi. Murat D. ve arkadaşı Buket C. çıkan tartışmada sağlık görevlilerine tekme ve yumruklarla saldırdı.

BEYOĞLU ASAYİŞ POLİSİ YAKALADI

Sağlık ekipleri saldırgan çiftten kurtulmak için çaba sarf etti. Ambulansa binen sağlık ekiplerinin peşinden koşan çift, bu kez de ambulansın içerisindeki sağlıkçılara yumruk atmaya devam etti ve ambulansın aynasını kırdı. Yaşananlar cep telefonu ve güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olayın ardından sağlık görevlilerinin şikayeti üzerine Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda saldırgan Murat D. ve Buket C. yakalandı.

EMNİYETTEN SERBEST KALDILAR

Gözaltına alındıktan sonra emniyette ifadesi alınan çift, 'kasten yaralama' ve 'mala zarar verme' suçundan adli işlem yapılırken, savcılık kararıyla emniyetten serbest kaldı. Murat D.'nin 2 adet 'kasten yaralama' suçundan poliste kaydı olduğu ortaya çıktı. Sağlık ekipleri ise polise verdiği ifadede Murat D.'nin kendilerine, "Siz benim kim olduğumu biliyor musunuz? Size Okmeydanı'nda kurşun sıktırırım" dediği öğrenildi.

TEKRAR GÖZALTINA ALINIP TUTUKLANDI

Öte yandan emniyetten serbest kalan çiftin, savcılık kararıyla yeniden gözaltına alındığı öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Murat D. ve Buket C. 'kasten yaralama' ve 'mala zarar verme' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Motosikletle tek tekerlek üzerinde giden sürücü kamerada! | Video 00:36
Motosikletle tek tekerlek üzerinde giden sürücü kamerada! | Video 28.12.2024 | 11:10
Son Dakika: Erzincan’da yolcu otobüsü şarampole devrildi! Çok sayıda ekip sevk edildi | Video 01:36
Son Dakika: Erzincan'da yolcu otobüsü şarampole devrildi! Çok sayıda ekip sevk edildi | Video 28.12.2024 | 10:57
Beyoğlu’nda sağlık görevlilerine saldırıp serbest kalan çift tutuklandı | Video 03:26
Beyoğlu’nda sağlık görevlilerine saldırıp serbest kalan çift tutuklandı | Video 28.12.2024 | 10:14
Adana’da yakalanan 8 torbacı tutuklandı, 17’si savcılık kararıyla serbest bırakıldı | Video 03:46
Adana'da yakalanan 8 torbacı tutuklandı, 17'si savcılık kararıyla serbest bırakıldı | Video 28.12.2024 | 10:02
Esenyurt’ta husumetlisine tekme tokat saldırdı! O anlar kamerada | Video 00:57
Esenyurt'ta husumetlisine tekme tokat saldırdı! O anlar kamerada | Video 28.12.2024 | 09:42
Polisin ’dur’ ihtarına uymayan sürücü bekçiler tarafından yakalandı | Video 01:15
Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü bekçiler tarafından yakalandı | Video 28.12.2024 | 09:26
Yunanistan unsurları tarafından geri itilen 62 düzensiz göçmen Ayvalık açıklarında kurtarıldı | Video 00:41
Yunanistan unsurları tarafından geri itilen 62 düzensiz göçmen Ayvalık açıklarında kurtarıldı | Video 28.12.2024 | 09:25
Hatay’da 2 katlı bina alevlere teslim oldu! O anlar kamerada | Video 01:44
Hatay'da 2 katlı bina alevlere teslim oldu! O anlar kamerada | Video 27.12.2024 | 16:58
Gaziantep’te başıboş köpek kız çocuğuna böyle saldırdı! | Video 00:34
Gaziantep'te başıboş köpek kız çocuğuna böyle saldırdı! | Video 27.12.2024 | 15:58
23 yaşındaki öğretmenin öldüğü kazada minibüs şoförü tutuklandı | Video 01:09
23 yaşındaki öğretmenin öldüğü kazada minibüs şoförü tutuklandı | Video 27.12.2024 | 15:54
Polisin uyuşturucu ele geçirdiği operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı | Video 00:46
Polisin uyuşturucu ele geçirdiği operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı | Video 27.12.2024 | 15:17
Husumetlisinin park halindeki otomobiline ateş açtı! O anlar kamerada | Video 00:46
Husumetlisinin park halindeki otomobiline ateş açtı! O anlar kamerada | Video 27.12.2024 | 15:08
Arnavutköy’de 37 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı | Video 00:37
Arnavutköy’de 37 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı | Video 27.12.2024 | 14:26
Samsun merkezli DEAŞ operasyonu: 6 kişi yakalandı | Video 01:03
Samsun merkezli DEAŞ operasyonu: 6 kişi yakalandı | Video 27.12.2024 | 13:46
Ağrı’da silah ticareti operasyonu: 16 gözaltı | Video 01:07
Ağrı'da silah ticareti operasyonu: 16 gözaltı | Video 27.12.2024 | 13:39
Eyüpsultan’da kuyumcu, borcunu istemeye gelen müşterisini silahla vurdu! O anlar kamerada | Video 04:21
Eyüpsultan’da kuyumcu, borcunu istemeye gelen müşterisini silahla vurdu! O anlar kamerada | Video 27.12.2024 | 11:57
Sazan sarmalı yöntemiyle dolandırıcılık yapan şebeke çökertildi | Video 00:45
Sazan sarmalı yöntemiyle dolandırıcılık yapan şebeke çökertildi | Video 27.12.2024 | 11:14
133 yılla aranan cezaevi firarisi Ankara’da yakalandı | Video 00:39
133 yılla aranan cezaevi firarisi Ankara'da yakalandı | Video 27.12.2024 | 11:00
32 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranıyordu, uyuşturucuyla yakalandı | Video 01:07
32 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranıyordu, uyuşturucuyla yakalandı | Video 27.12.2024 | 11:00
Canını hiçe sayan hırsız, çatıdan eve böyle girdi | Video 04:17
Canını hiçe sayan hırsız, çatıdan eve böyle girdi | Video 27.12.2024 | 10:46

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA