Beyoğlu’nda silahlı çatışma! Silahlı şehir eşkıyalarını polis yakaladı | Video

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Beyoğlu’ndaki sokak aralarında iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada bir kişi ayağından vurularak yaralandı. Çatışma sonrasında ellerindeki silahla sokakta gezerek mahalleliye korku dolu anlar yaşatan şehir eşkıyaları polisin çalışmasıyla kısa sürede yakalandı.
BİR KİŞİ BACAĞINDAN VURULDU, MAHALLELİ CAMLARINI KAPATTI
İki grup arasında yaşanan çatışma sırasında silah seslerini duyan mahalleli, evlerinin pencerelerini kapatarak kendilerine korumaya almaya çalışıp polisi aradı. Çatışma sırasında Berat Can S. İsimli bir kişi bacağından vurularak yaralandı. Bir kişinin yaralanmasının ardından taraflar ara sokaklara girerek kaçmaya çalıştı. Bacağından vurulan Berat Can S. ise kendi imkanlarıyla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti. Yaşanan çatışma sırasında sokakta bulunan bazı evlere ve park halindeki iki otomobile kurşun isabet etti.
ELİNDE TABANCA İLE DOLAŞAN ŞEHİR EŞKIYALARI POLİSE YAKALANDI
Çatışmanın ardından ara sokaklara giren şahıslar ellerinde tabanca ile tehditler savurarak sokaklarda dolaştı. Bir süre sonra şahıslar kaçarak kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları çalışmalar neticesinde kaçan şahısların Zindan Ç. ve Nihat Ç. olduğunu tespit etti. Zindan Ç. ve Nihat Ç. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan şehir eşkıyalarının çatışma sonrasında elinde silahla sokakta dolaştığı anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.