Video Yaşam Beyoğlu’nda silahlı çatışma sonrası yaşanan hareketli anlar kamerada | Video

Beyoğlu’nda silahlı çatışma sonrası yaşanan hareketli anlar kamerada | Video

Beyoğlu’nda silahlı çatışma sonrası yaşanan hareketli anlar kamerada | Video
24.04.2021 | 11:49

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Beyoğlu’nda kucağında 3 yaşlarındaki çocuğuyla yürüyen Musa K., silahlı saldırıya uğradı. Musa K. kendisine ateş eden kişiye silahla karşılık verdi. Olay sonrası yaşanan panik ve Musa K.'nın polis tarafından gözaltıla alınması güvenlik kameralarına yansıdı.

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Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı üzerinde dün saat 16.00 sıralarında meydana gelen olayda Musa K, sokağa çıkma kısıtlamasında bulvar üzerinde 3 yaşlarındaki çocuğuyla yürümeye başladı. O esnada takip ettiği Musa K.'ya arkadan yaklaşan bir kişi, ateş etmeye başladı. Saldırıya uğrayan adam da silahını çekerek karşılık verdi. Yaşanan çatışma sırasında Musa K. ve çocuğu yara almazken, saldırgan kayıplara karıştı.

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çatışmanın hemen sonrası o esnada bulvar üzerinde olan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği ekipleri, elinde silahla kaçan Musa K'yı gözaltına aldı. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, bir kişi yaşanan çatışmadan dolayı koşuyor. Hemen arkasından ise eli silahlı saldırgan koşarak kaçıyor. Sonrasında ise saldırıya karşılık veren Musa K. silahını yere bırakarak polise teslim oluyor.

Gözaltına alınan Musa K. Taksim Şehit Haşim Usta Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Musa K.'nın ilk ifadesinde saldırgan şahsı tanımadığını, memlekette husumetli olduğu bir kişinin tuttuğu bir tetikçi olabileceğini söylediği öğrenildi. Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kaçan saldırganı yakalama çalışmaları sürüyor.

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