Beyoğlu’nda silahlı kavga kamerada. Kafa atan şahsa kurşun yağdırdı | Video

Okmeydanı'nda bir grubun bastıkları işyerinde kafa attıkları genç tarafından silahlı saldırıya uğradığı anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Tabancayla kurşun yağdıran genç ise Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı.

Beyoğlu Okmeydanı Fetihtepe Mahallesi'nde önceki hafta cumartesi günü saat 15.00 sıralarında meydana gelen olayda, Kadir K. ve beraberindeki 2 kişi sokak üzerindeki araç kiralama firmasına gelmişti. İşyerinin önünde Ahmet D. ve Mahmut D. ile tartışan gruptaki bir şahıs, Ahmet D'ye kafa atmıştı. Kavganın büyümesi üzerine Ahmet D. ve Mahmut D. tabancalarla Kadir K. ve beraberindeki 2 şahsa kurşun yağdırmıştı. Saldırıdan yara almadan kurtulan grup kaçarak kayıplara karışmıştı. Olayın ardından çalışma başlatan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Ahmet D. ve Mahmut D'yi yakalayarak gözaltına almıştı. Tabancaların da ele geçirilmesinin ardından emniyette işlemleri yapılan Ahmet D. ve Mahmut D. savcılık talimatıyla serbest bırakılmıştı.

KAFA ATAN GENCE KURŞUN YAĞDIRDI

Yaşanan silahlı kavganın ise güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, işyerinin önüne gelen grup, içeridekilerle tartışıyor. Tartışma esnasında gruptaki şahıslardan biri gence kafa atıyor. Ortalığın bir anda karışmasıyla darp edilen genç tabancayla gruba ateş açıyor. Bir süre kurşunlardan korunmaya çalışan grup ardından koşarak kaçıyor. Genç ise grubun arkasından ateş açmaya devam ediyor.

Öte yandan serbest bırakılan Ahmet D. ertesi gün gece saatlerinde tekrardan işyerini basan Kadir K.'yı kurşun yağdırarak 7 yerinden yaralamıştı. Polis tarafından yeniden gözaltına alınan Ahmet D., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.