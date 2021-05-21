Video Yaşam Beyoğlu’nda sokak ortasında dehşet: İki çocuk annesi kadın, eski eşi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu | Video

Beyoğlu’nda sokak ortasında dehşet: İki çocuk annesi kadın, eski eşi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu | Video

Beyoğlu’nda sokak ortasında dehşet: İki çocuk annesi kadın, eski eşi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu | Video
21.05.2021 | 17:07

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Beyoğlu’nda sokakta yürüyen iki çocuk annesi kadın, eski eşi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Ağır yaralanan kadın hastanede ameliyata alınırken, mahalleli yaşanan olaya sert tepki gösterdi.

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Olay, saat 11.00 sıralarında Beyoğlu Kulaksız Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evinin sokağında yürüyen N.U. (45), kendisini takip eden eski eşi M.A. tarafından sokak ortasında kurşun yağmuruna tutuldu. M.A.'nın silahından çıkan kurşunlar N.Y.'nin göğsüne isabet etti. Talihsiz kadın kanlar içerisinde yere yığıldı. O esnada yoldan geçen bir adam tepki gösterip bağırınca, M.A. silahını bu kez ona doğrulttu ve ateş etti. Ancak kurşun o vatandaşın aracına isabet etti. M.A. olay yerinden koşarak uzaklaşırken, mahalle sakinleri de kanlar içerisinde yerde yatan kadının yanına geldi.

GÖĞSÜNDEN YARALANAN KADIN AMELİYATA ALINDI
Yaralı haldeki kadına ilk müdahaleyi, M.A.'ya tepki gösterdiği için neredeyse canından olacak olan adam ve yoldan tesadüfen geçen bir hemşire yaptı. Mahalleli de durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralı kadın, mahallelinin ifadesine göre olay yerine gelen ambulansa bindirilerek Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Göğsüne isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan N.U. ameliyata alındı.

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