Video Yaşam Beyoğlu’nda sokakta çatışma anları kamerada | Video
Beyoğlu’nda sokakta çatışma anları kamerada | Video

Beyoğlu’nda sokakta çatışma anları kamerada | Video

31.10.2021 | 10:29

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Beyoğlu’nda sokak arasında iki grup arasında çıkan silahlı çatışma çıktı. Ortalığın bir anda karıştığı olayda, gruplardan bir kişi ile birlikte börekçide oturan 2 kişi tabancayla vurularak yaralandı. Dehşet anları kameralara yansırken, polis ekipleri tarafından yakalanan 3 kişiden 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Olay, geçtiğimiz günlerde saat 22.45 sıralarında Beyoğlu Tarlabaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir grup otomobil ile sokağa yakın bölgeye gelince araçtan bir kişi inerek yürümeye başladı. Bu sırada otomobilde bulunanlar sokak içerisindekilere dikkat dağıtmak için adres sordu. Sokağa yakın bölgede araçtan inen şahıs sokağa gelerek elindeki tabanca ile ateş etmeye başladı. Korku dolu anların yaşandığı olayda şahıs, geldiği araca binerek olay yerinden kaçtı.

BİRBİRLERİNE ATEŞ AÇTILAR, BÖREKÇİDE OTURANLAR YARALANDI
Yaşanan çatışmanın ardından sokak içerisine gelen motosikletli kişiler yine ateş etmeye başladı. Bu sırada sokak içerisinde bulunan diğer tarafın da karşılık vermesi sonucu çatışma yaşandı. Yaşanan olayın ardından taraflar sokak aralarına kaçarak kayıplara karıştı. Olayda Mehmet E. bacağından vurularak yaralanırken, börekçide bulunan Şaban Y. elinden, Ömer T. ise omuzundan vurularak yerde yardım bekledi. Yaralı şahıslar arkadaşlarının yardımıyla hastaneye götürüldü.

BEYOĞLU POLİSİNİN YAKALADIĞI SALDIRGANLAR TUTUKLANDI
Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine sevk edilen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alarak görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu. Yapılan incelemelerde olaya karıştığı tespit edilen saldırganlar Emirhan A., Abdülkadir Y., ve Emre A. polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen 3 şahıs ifadesi alınarak sorgulandı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Emirhan A. ve Abdülkadir Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Emre A. ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

SİLAHLI ÇATIŞMA ANLARI KAMERADA
Beyoğlu'nda yaşanan silahlı çatışma anları ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, şahısların otomobille geldikleri, otomobilde bulunan şahsın adres sorduğu sırada diğer şahsın yürüyerek ateş edip kaçıp otomobile bindiği ve motosikletli şahıslarında olaya karıştığı görülüyor.

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