Video Yaşam Beyoğlu’nda şoke eden olay! Engelli taklidi yaparak akülü tekerlekli sandalyeyi çaldı | Video
Beyoğlu’nda şoke eden olay! Engelli taklidi yaparak akülü tekerlekli sandalyeyi çaldı | Video

Beyoğlu’nda şoke eden olay! Engelli taklidi yaparak akülü tekerlekli sandalyeyi çaldı | Video

16.07.2023 | 12:20

Beyoğlu’nda iki şahıs bedensel engelli adam tarafından kendisine emanet edilen akülü tekerlekli sandalyeyi engelli taklidi yaparak çaldı. Hırsızlık anları kameralara yansırken, şahıslardan biri Kasımpaşa Polis Merkezi Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Akülü sandalyeyi çalanlara seslenen Serdar Omur, “Günlerdir yatağa bağlıyım, kendi işlerimi yapamıyorum. O sandalye benim elim ayağım. Kasımpaşa’da aracımı gören olursa mutlaka haber versin” dedi.

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Olay, geçtiğimiz hafta Cuma günü saat 09.30 sıralarında Beyoğlu Bostan Mahallesi'ndeki akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre,arkadaşıyla görüşmek için Güngören Merter'den Beyoğlu'na gelen yüzde 93 bedensel engelli Serdar Omur'un (37), akülü tekerlekli sandalyesi arıza verdi. Yaşanan arızanın ardından Serdar Omur, akaryakıt istasyonuna giderek yardım istedi. Yardım edeceğini söyleyen Mustafa D.'ye akülü aracı teslim eden Omur ardından taksiye binerek oradan ayrıldı.

ENGELLİ TAKLİDİ YAPARAK ÇALDI
Serdar Omur'un olay yerinden ayrılmasıyla birlikte Mustafa D., arkadaşı Aykut K. ile birlikte engelli taklidi yaparak akülü tekerlekli sandalyenin üzerine oturarak gözden kayboldu. Yaşananlar ise anbean kameralara yansıdı. Yaşanan olayın ardından Kasımpaşa Polis Merkezi Amirliği Suç Araştırma Büro ekipleri, çalışma başlattı. Güvenlik kamera görüntülerini incelemeye polis, kısa sürede şahısların kimliklerini tespit etti.

BEYOĞLU POLİSİ HIRSIZI YAKALADI
Devam eden çalışmalarda Aykut K. yakalanarak gözaltına alındı. Mustafa D.'yi ise yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Emniyette ifadesi alınan şahıs akülü sandalyenin yerini söylemedi. İşlemleri tamamlanarak "açıktan hırsızlık" suçundan adli işlemi yapılan Aykut K., sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

"GÜNLERDİR YATAĞA BAĞLIYIM"
Olayla ilgili açıklama yapan Serdar Omur, "Ben yüzde 93 ağır engelli bir vatandaşım. Geçen hafta engelli aracımın arıza vermesinden dolayı benzinlikten yardım istedim. Orada bulunan bir vatandaş bana yardım etmek istedi. Ben taksiye bindim ve engelli aracımı bana yardım etmek isteyen kişiye emanet ettim. Emanet ettiğim şahıs engelli aracımı çaldı. Durumu yetkililere bildirdik. Zaten kameralarda çalan arkadaş görünüyor. Çalan vatandaşa buradan sesleniyorum. Engelli aracımı nereye koyduysan, kime verdiysen, kime sattıysan yerini bildir. Sen de bir insan evladısın ve ben mağdurum. Günlerdir yatağa bağlıyım, kendi işlerimi yapamıyorum. O sandalye benim elim ayağım. Kasımpaşa'da aracımı gören olursa mutlaka haber versin" dedi.

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