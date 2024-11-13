Beyoğlu'nda sopalı park yeri kavgası kamerada | Video 13.11.2024 | 09:59 Beyoğlu'nda iki kişi park yeri yüzünden sokak ortasında sopalarla birbirine saldırdı. Yaralanan iki kişiyi araya giren vatandaşlar ayırırken, yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, 6 Kasım Çarşamba günü saat 09.30 sıralarında Piyalepaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre aynı sokakta oturan iki kişi arasında park yeri yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Taraflar, sopalarla birbirine saldırdı. Ortalığın bir anda karıştığı olayda sesleri duyan vatandaşlar, tarafları ayırmak için müdahalede bulundu. Tarafların yaralandığı kavgayı çevredekiler cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Öte yandan kavga eden 2 kişinin birbirlerinden şikayetçi olduğu ve polis tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.

Kasımpaşa'da 8 Kasım Cuma günü yaşanan bir diğer olayda ise iki kişi, bir kadına laf attığı iddiasıyla kavga etti. Yaşanan kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.