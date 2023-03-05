Beyoğlu’nda ticari taksinin alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasında | Video
Beyoğlu Tarlabaşı’nda ticari taksi alev alev yandı. O anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.
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