Beyoğlu’nda ticari taksinin alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasında | Video 05.03.2023 | 08:43 Beyoğlu Tarlabaşı’nda ticari taksi alev alev yandı. O anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Yangın, iddiaya göre geçtiğimiz günlerde Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı'nda henüz bilinmeyen bir sebeple ticari taksinin ön kısmında meydana geldi. Aracının yandığını fark eden şoför kendini araçtan dışarı zor attı. Araçta yangın büyürken etraftaki vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan ticari taksiyi kısa sürede söndürdü. Yangında ölü ya da yaralı olmazken araçta büyük hasar oluştu. O anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.