Video Yaşam Beyoğlu'nda türk bayrağını koparan turist, adliyeye sevk edildi | Video
Beyoğlu'nda türk bayrağını koparan turist, adliyeye sevk edildi | Video

Beyoğlu'nda türk bayrağını koparan turist, adliyeye sevk edildi | Video

14.12.2021 | 11:56

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Beyoğlu’nda türk bayrağını koparan turist, adliyeye sevk edildi | Video 03:51
Beyoğlu'nda türk bayrağını koparan turist, adliyeye sevk edildi | Video 14.12.2021 | 11:56
Kadıköy’de genç kadını başından vurdu! Olay yerinden kaçmaya çalışırken yakalandı | Video 01:58
Kadıköy'de genç kadını başından vurdu! Olay yerinden kaçmaya çalışırken yakalandı | Video 14.12.2021 | 11:56
Arkadaşı tarafından dezenfektanla yakılan çocuğun babası konuştu: ’’Oğlum ellerini kaybedebilir’’ | Video 05:42
Arkadaşı tarafından dezenfektanla yakılan çocuğun babası konuştu: ''Oğlum ellerini kaybedebilir'' | Video 14.12.2021 | 11:48
Fethiye’de evrakta sahtecilik ve rüşvet operasyonu; 3 tutuklama | Video 00:45
Fethiye'de evrakta sahtecilik ve rüşvet operasyonu; 3 tutuklama | Video 14.12.2021 | 11:56
4 çocuğa mezar olan evden annenin ve 1 çocuğunun kurtarılma anları kamerada | Video 01:37
4 çocuğa mezar olan evden annenin ve 1 çocuğunun kurtarılma anları kamerada | Video 14.12.2021 | 11:23
Çocukların yaratıcılığını geliştirecek hobi önerileri | Video 01:47
Çocukların yaratıcılığını geliştirecek hobi önerileri | Video 14.12.2021 | 11:12
Bitlis’in 4 mevsim tanıtımı için 2 bin 250 rakım yüksekliğe çıktılar | Video 05:42
Bitlis’in 4 mevsim tanıtımı için 2 bin 250 rakım yüksekliğe çıktılar | Video 14.12.2021 | 11:00
Çankırı’da ’Pisa Kulesi’ni andıran yamuk binalar tehlike saçıyor! | Video 02:46
Çankırı'da 'Pisa Kulesi'ni andıran yamuk binalar tehlike saçıyor! | Video 14.12.2021 | 10:58
Batman’da kapı önündeki ayakkabıları seçip çalan hırsız kamerada | Video 00:19
Batman’da kapı önündeki ayakkabıları seçip çalan hırsız kamerada | Video 14.12.2021 | 10:58
200 bin TL ücret istenen Tofaş yeni alıcısını buldu | Video 04:09
200 bin TL ücret istenen Tofaş yeni alıcısını buldu | Video 14.12.2021 | 10:41
Genç kızın telefonunu çalan öğretmen kamerada | Video 02:25
Genç kızın telefonunu çalan öğretmen kamerada | Video 14.12.2021 | 10:45
LPG tankına gizlenen 10 kilo 450 gram esrarı, dedektör köpek buldu | Video 00:53
LPG tankına gizlenen 10 kilo 450 gram esrarı, dedektör köpek buldu | Video 14.12.2021 | 10:45
Yolda yürüyen aileye hayatlarının şokunu yaşattılar! Çocuklarının yanında kapkaça uğrayan aile kamerada | Video 01:29
Yolda yürüyen aileye hayatlarının şokunu yaşattılar! Çocuklarının yanında kapkaça uğrayan aile kamerada | Video 14.12.2021 | 10:38
Genç adam tıraş olurken kalp krizi geçirdi! İlk müdahaleyi berber yaptı... O anlar kamerada | Video 03:14
Genç adam tıraş olurken kalp krizi geçirdi! İlk müdahaleyi berber yaptı... O anlar kamerada | Video 14.12.2021 | 10:23
Define avcıları tarihi kiliseyi tahrip etti | Video 07:05
Define avcıları tarihi kiliseyi tahrip etti | Video 14.12.2021 | 10:11
Bıçaklanan yaralı hastaneden kaçtı, hasta önlüğüyle yakalandı | Video 01:22
Bıçaklanan yaralı hastaneden kaçtı, hasta önlüğüyle yakalandı | Video 14.12.2021 | 10:11
Taksici, “Muayenem var götüremem” dedi, yolcu ile tartıştı | Video 01:08
Taksici, “Muayenem var götüremem” dedi, yolcu ile tartıştı | Video 14.12.2021 | 10:00
4 çocuk hayatını kaybetmişti! İstanbul Valiliği’nden Esenyurt’taki yangın faciasıyla ilgili açıklama | Video 00:53
4 çocuk hayatını kaybetmişti! İstanbul Valiliği'nden Esenyurt'taki yangın faciasıyla ilgili açıklama | Video 14.12.2021 | 10:11
Mazhar Alanson’un 58 yaşındaki eşi Biricik Suden direk dansı yaptı | Video 00:12
Mazhar Alanson'un 58 yaşındaki eşi Biricik Suden direk dansı yaptı | Video 14.12.2021 | 10:06
Sopa, yumruk ve tekmelerin havada uçuştuğu feci kavga anbean kamerada | Video 09:49
Sopa, yumruk ve tekmelerin havada uçuştuğu feci kavga anbean kamerada | Video 14.12.2021 | 09:43

KARAKÖY'de Türk bayrağını koparan 2 turist gözaltına alındı. Turistlerden biri, Bayrağımıza herhangi bir olumsuz hareketi olmadığından serbest bırakılırken E.K. ise "Devlet Egemenliği Alametlerini Aşağılama" suçundan adli makamlara sevk edildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
KARAKÖY'de Türk bayrağını koparan 2 turist gözaltına alındı. Turistlerden biri, Bayrağımıza herhangi bir olumsuz hareketi olmadığından serbest bırakılırken E.K. ise ?Devlet Egemenliği Alametlerini Aşağılama" suçundan adli makamlara sevk edildi.

Beyoğlu Karaköy Yeraltı Çarşısı'nda Cuma günü asılı bulunan Türk Bayrağını koparan 3 turistten ikisi polis tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan M.L.M.A isimli kişinin, bayrağımıza herhangi bir olumsuz hareketi olmadığından serbest bırakılırken, E.K. ise "Devlet Egemenliği Alametlerini Aşağılama" suçundan adliyeye sevk edildi. Olaya karışan üçüncü şüpheli R.C.M.'nin olayın hemen ardından yurtdışına çıktığı öğrenildi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA