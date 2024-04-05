Video Yaşam Beyoğlu'nda yangın paniği | Video
Beyoğlu'nda yangın paniği | Video

Beyoğlu'nda yangın paniği | Video

05.04.2024 | 14:51

Beyoğlu'nda bir binada yangın çıktı. Alevlerin sardığı binayı söndürmek için itfaiye çalışma yapıyor. Yangın bitişikteki binalara da sıçradı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Zonguldak’ta otomobil şarampole uçtu: 5 yaralı | Video 01:18
Zonguldak'ta otomobil şarampole uçtu: 5 yaralı | Video 06.04.2024 | 16:38
Bayram göçü zincirleme kazayı beraberinde getirdi! Araçlar üst üste çıktı: 2 yaralı | Video 00:55
Bayram göçü zincirleme kazayı beraberinde getirdi! Araçlar üst üste çıktı: 2 yaralı | Video 06.04.2024 | 16:16
Yayla’dan Günün Menüsü: Domates Çorbası, Mercimekli Börek, Garnitürlü Makarna Salatası, Nohut Pilaki 01:05
Yayla'dan Günün Menüsü: Domates Çorbası, Mercimekli Börek, Garnitürlü Makarna Salatası, Nohut Pilaki 06.04.2024 | 16:16
3 kişiyi öldürüp yakan şüphelinin, maktulün alyansını sattığı anlar ortaya çıktı | Video 01:56
3 kişiyi öldürüp yakan şüphelinin, maktulün alyansını sattığı anlar ortaya çıktı | Video 06.04.2024 | 15:15
Arnavutköy’de feci kaza kamerada: Servis minibüsü 7 yaşındaki çocuğu ezdi! | Video 00:11
Arnavutköy’de feci kaza kamerada: Servis minibüsü 7 yaşındaki çocuğu ezdi! | Video 06.04.2024 | 15:07
Roma dönemine ait tiyatro kalıntısında kaçak define kazısı: 6 gözaltı | Video 02:41
Roma dönemine ait tiyatro kalıntısında kaçak define kazısı: 6 gözaltı | Video 06.04.2024 | 13:28
Kuyumcu vurgununda detaylar ortaya çıktı: Para miktarı 9 milyonu buldu | Video 01:40
Kuyumcu vurgununda detaylar ortaya çıktı: Para miktarı 9 milyonu buldu | Video 06.04.2024 | 14:28
Yakıt deposunda 14 kilo 50 gram uyuşturucu çıkan aracın sürücüsü tutuklandı | Video 02:39
Yakıt deposunda 14 kilo 50 gram uyuşturucu çıkan aracın sürücüsü tutuklandı | Video 06.04.2024 | 11:15
Bakırköy’deki bomba ihbarı paniğinin yeni görüntüleri! 01:15
Bakırköy'deki bomba ihbarı paniğinin yeni görüntüleri! 06.04.2024 | 14:12
SON DAKİKA | Bakırköy’de bomba ihbarı paniği! 00:52
SON DAKİKA | Bakırköy'de bomba ihbarı paniği! 06.04.2024 | 13:59
Balonun peşinden koşan oğlunu otomobilin altında kalmaktan son anda kurtardı | Video 03:10
Balonun peşinden koşan oğlunu otomobilin altında kalmaktan son anda kurtardı | Video 06.04.2024 | 13:22
Muğla’da otomobil köprüden suya uçtu: 2 ölü | Video 00:39
Muğla'da otomobil köprüden suya uçtu: 2 ölü | Video 06.04.2024 | 13:08
Ev sahibi ile kiracı kavgasında ortalık savaş alanına döndü! O anlar kamerada | Video 02:46
Ev sahibi ile kiracı kavgasında ortalık savaş alanına döndü! O anlar kamerada | Video 06.04.2024 | 11:47
Mardin’de tır ile halk otobüsü çarpıştı: 12 yaralı | Video 00:46
Mardin’de tır ile halk otobüsü çarpıştı: 12 yaralı | Video 06.04.2024 | 12:40
Bolu Dağı geçişinde tatilcilerin yoğunluğu arttı | Video 02:14
Bolu Dağı geçişinde tatilcilerin yoğunluğu arttı | Video 06.04.2024 | 12:42
Esra Erol’daki ’Dadı Meryem’ cinayeti kimin işlediğini itiraf etti! Annemin üstüne atınca ben üstlendim | Video 01:15
Esra Erol’daki 'Dadı Meryem' cinayeti kimin işlediğini itiraf etti! "Annemin üstüne atınca ben üstlendim" | Video 06.04.2024 | 12:08
Düzce’de kaza: Halk otobüsü direğe çarptı! 12 yaralı | Video 01:09
Düzce'de kaza: Halk otobüsü direğe çarptı! 12 yaralı | Video 06.04.2024 | 11:34
Batman’da şüpheli paket fünye ile patlatıldı | Video 00:55
Batman’da şüpheli paket fünye ile patlatıldı | Video 06.04.2024 | 10:33
Çorum’da yangın faciası: 55 koyun telef olurdu, 1 ev ve ahır yandı | Video 00:19
Çorum’da yangın faciası: 55 koyun telef olurdu, 1 ev ve ahır yandı | Video 06.04.2024 | 10:24
Aracın yakıt deposunda 14 kilo uyuşturucu ele geçirildi | Video 02:39
Aracın yakıt deposunda 14 kilo uyuşturucu ele geçirildi | Video 06.04.2024 | 10:07

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA