Beyoğlu’nda yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu: Pet şişedeki alkol 700 litreyi yakalattı | Video
Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, yılbaşı öncesinde sahte içki üretimi ve satışı yapan adreslere baskın yaptı. Pet şişede sahte içki taşıyan şahıstan şüphelenen polis, takibe aldıkları adamın aracında 700 litre sahte içki ve sahte bandroller ele geçirildi. Gözaltına alınan 8 şüpheliden 2’si tutuklandı.
ARAÇTAN İNEN 4 ŞAHIS POLİSİ ŞÜPHELENDİRDİ
Depo önünde park halindeki araç içerisinden inen 4 şahsın polis ekiplerini gördükten sonra şüpheli hareketler sergilemesi üzerine, şüpheli O.Ç. (19), A.A. (22), A.Ç. (28) ve Y.T. (36). isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Konu ile ilgili yakalanan Y.T. ile A.Ç. isimli şüpheli şahıslar işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
PET ŞİŞEDEKİ ALKOL 700 LİTRE SAHTE İÇKİ YAKALATTI
Beyoğlu'nda bir başka adreste motosikletli bir şahsın pet şişe içerisinde sahte alkol taşıdığı belirleyen ekipler, şüphelinin bulunmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde, şüphelinin sürekli bir binaya giriş çıkış yaptığı anlaşıldı. Şüpheli şahsın güzergahların kontrol eden ekipler, bir sokak içerisinde araçların arasında gizlenmiş şekilde 2 litre sahte alkol ele geçirildi. Araçta yapılan kontrollerde, koliler içerisinde şeffaf bidonlar içerisinde 680 litre sahte alkol, 11 adet üzerinde herhangi bir ibare bulunmayan içi sıvı dolu şişe, 11 bin 65 adet bandrol, 720 adet şişe kapağı, 5 litre etil alkol ele geçirildi. Depo içerisinde yapılan aramalarda, 9 bin adet alkol şişesi ortaya çıkartıldı.
BEYOĞLU POLİSİNDEN YILBAŞI ÖNCESİ BASKIN
Şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda, takip edilen E.K. isimli şüpheli şahıs, Çukur Mahallesi'nde bir sokakta yakalandı. Şahsa yönelik yapılan sorgulamada, alkolleri M.Ç. isimli şahıstan temin ettikleri ve babası M.H.K.'ya ait olan depoda sakladığı öğrenildi. M.Ç. isimli şüpheli şahıs ve beraberindeki M.D. isimli şahıs, adreslerine yapılan operasyon sonucunda yakalandı. Yakalanan şüpheli şahıslar hakkında "5607 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı.
LİTRELERCE SAHTE İÇKİ BULUNDU
Çalışmaların devamında Beyoğlu ve Şişli'de bulunan ev ve işyerinde yapılan aramalarda 45 litre etil alkol, toplamda 31 şişe farklı markalarda satışa hazır kaçak alkol, çok sayıda boş alkol şişesi, çok sayıda şişe paketlemeye yarayan sahte bandrol, sticker ve kapak ele geçirildi.
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