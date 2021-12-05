Video Yaşam Beyoğlu'nda yolcusunu darp ederek yola iten taksici gözaltına alındı | Video
Beyoğlu'nda yolcusunu darp ederek yola iten taksici gözaltına alındı | Video

Beyoğlu'nda yolcusunu darp ederek yola iten taksici gözaltına alındı | Video

05.12.2021 | 10:30

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Beyoğlu’nda ücret tartışması nedeniyle kadın yolcuyu yola iten taksici yakalandı. Kadın yolcunun son anda otobüs altında kalmaktan kurtulduğu olaya ilişkin gözaltına alınan taksici, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince "Kasten Yaralama" suçu ile ilgili yapılan çalışmalarda güvenlik kamerası görüntüleri ve sosyal medyada yer alan görüntüler incelendi. Taksicinin kimliğinin belirlenmesinin ardından harekete geçen polis ekipleri, sürücü D.P.'yi kısa sürede yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen taksici sorgu işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Cep telefonu görüntülerine yansıyan olayda, taksicinin ücret tartışmasına girdiği kadın turisti yola doğru ittiği görülmüştü. Olayda yola düşen kadın turist yoldan geçen otobüsün altında kalmaktan son anda kurtulmuştu.

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