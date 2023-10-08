Beyoğlu’nda yürekleri ağza getiren çatı tamiri kamerada | Video
Beyoğlu’nda bir binanın çatısında bulunan kişinin güvenlik önlemi almadan yaptığı çatı tamiri yürekleri ağza getirdi. Tamir yapan kişinin bazı anlarda çatının ucuna gelerek soğukkanlılıkla işine devam etmesi şaşkınlığa yol açtı. O tehlikeli anlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.
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