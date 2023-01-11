Video Yaşam Beyoğlu’ndaki hain saldırının kilit ismini Bulgaristan’a götüren hücre üyesi İstanbul’a getirildi | Video
Beyoğlu’ndaki hain saldırının kilit ismini Bulgaristan’a götüren hücre üyesi İstanbul’a getirildi | Video

Beyoğlu’ndaki hain saldırının kilit ismini Bulgaristan’a götüren hücre üyesi İstanbul’a getirildi | Video

11.01.2023 | 08:46

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Geçtiğimiz Kasım ayında İstanbul’un Beyoğlu ilçesindeki İstiklal Caddesi’nde meydana gelen bombalı saldırıyı gerçekleştiren PKK/YPG’li hücrenin kilit isimlerinden Bilal Hassan’ı kanlı eylemin ardından yurt dışına kaçmasına yardım eden Hazni Gölge, Bulgaristan güvenlik birimleri tarafından yakalandıktan sonra Türk polisine teslim edildi. Gölge, gece geç saatlerde İstanbul’a getirilerek Terörle Mücadele Müdürlüğü birimlerine teslim edildi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı bir televizyon programında gündeme dair bir dizi değerlendirmede bulunmuş, 13 Kasım 2022'de meydana gelen hain terör saldırısına ilişkin kritik bir ismin Bulgaristan'da yakalandığını açıklamıştı. Soylu, eylemin kilit isimlerinden PKK/YPG mensubu Bilal Hassan'nın Edirne'den yurt dışına kaçışını sağlayan faille ilgili "İstiklal Caddesi'ndeki patlamayı planlayan Bilal Hassan'ı Edirne'den yurt dışına kaçıran Hazni Gölge'nin Bulgaristan'da olduğunu tespit ettik. Bulgaristan'a bildirdik, onu bu akşam saat 18.00 sularında Edirne'den bize teslim ettiler" şeklinde ifadeler kullanmıştı.

Güvenlik ve istihbarat birimlerince yapılan çalışmalarda, eylemin firari faili olan Bilal Hassan'nın Bulgaristan'a illegal geçişini sağladığı değerlendirilen Hazni Gölge'nin, 15 Kasım 2022 tarihinde Edirne üzerinden yurt dışına çıkış yaptığı tespit edildi. Şüphelinin izini süren Türk polisi, failin saklandığı yeri ve konakladığı oteli Bulgar güvenlik güçlerine aktardı. Türk ve Bulgaristan emniyet birimlerinin ortak operasyonu ile dün yakalanan Hazni Gölge, Türkiye'ye teslim edildi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince teslim alınan Gölge'nin İstanbul'da sorguya alınacağı belirtildi.

MENFUR SALDIRIYA İLİŞKİN SORUŞTURMANIN GEÇMİŞİ
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, 13 Kasım'da düzenlenen terör saldırısına ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde seri operasyonlarla bölücü terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD/YPG'ye bağlı hücrenin şemasını çıkartmış, eylemi gerçekleştiren Ahlam Al Bashir'le irtibatlı kişiler tek tek tespit edilmişti.

Soruşturma kapsamında şu ana kadar Suriyeli terörist Ahlam Al Bashir ve ona yardım/yataklık eden toplam 61 hücre üyesi yakalandı. Yakalanan örgüt üyeleri hakkında, adli makamlarca 10 kişi serbest bırakılırken, 22 şüphelinin sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk edildi. Soruşturma doğrultusunda 3 şüpheli için "adli kontrol" hükümleri uygulanırken, saldırıda doğrudan ya da dolaylı bağlantısı bulunan 26 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Türk ve Bulgaristan emniyet birimlerinin ortak operasyonu ile dün yakalanan Hazni Gölge'nin, İstanbul'da vereceği ifade büyük önem taşıyor. Türkiye'ye teslim edilen ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince sorguya alınan Gölge'ye, eylemin planlayıcılarından Bilal Hassan'ı Bulgaristan'da kime teslim ettiği ve hücre sorumlusunu hangi ülkeye kaçırdıkları sorulacak.

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