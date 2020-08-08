Video Yaşam Beyrut'taki patlamanın yarattığı şok dalgasının kente etkisi dronla görüntülendi | Video

Beyrut'taki patlamanın yarattığı şok dalgasının kente etkisi dronla görüntülendi | Video

Beyrut'taki patlamanın yarattığı şok dalgasının kente etkisi dronla görüntülendi | Video
08.08.2020 | 11:50

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Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 4 Ağustos tarihinde Beyrut Limanı'ndaki 12 no'lu depoda bulunan amonyum nitratın alev alması sonucu şiddetli patlama meydana gelmişti. Patlamanın yarattığı yıkım, havadan görüntülendi.

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