Beyrut'taki patlamanın yarattığı şok dalgasının kente etkisi dronla görüntülendi | Video
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Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 4 Ağustos tarihinde Beyrut Limanı'ndaki 12 no'lu depoda bulunan amonyum nitratın alev alması sonucu şiddetli patlama meydana gelmişti. Patlamanın yarattığı yıkım, havadan görüntülendi.