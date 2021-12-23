Beytüşşebap’ta kar kalınlığı 1 metreyi geçti, ev ve araçlar kara gömüldü | Video

Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:42
Saksağan kuşu ve eşeklerin gülümseten dostluğu kamerada | Video 23.12.2021 | 09:27
03:32
06:16
Tartışma sonrası kadından otomobile tuğla yağmuru | Video 23.12.2021 | 09:12
03:12
Başkent'in simgelerinden Kuğulu Park buz tuttu | Video 23.12.2021 | 08:44
02:16
Şişli'de bodrum katta çıkan yangın paniğe sebep oldu | Video 23.12.2021 | 08:45
03:35
Çamlıca Tepesi beyaza büründü, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı | Video 23.12.2021 | 09:10
00:40
01:45
Osmaniye'de geri dönüşüm fabrikasında patlama: 6 yaralı | Video 23.12.2021 | 09:10
00:40
01:56
03:37
Adana'da kadına şiddet! Demir sopayla darbedip, bıçakla yaraladı | Video 23.12.2021 | 08:48
00:40
00:57
Çankaya'da ilaç iade etmek isteyen şahıs eczacılara böyle saldırdı | Video 23.12.2021 | 01:25
01:05
Çin’de 66 milyon yıl öncesine ait dinozor embriyosu bulundu | Video 22.12.2021 | 22:31
00:06
Tartıştığı kadını öldürdü, intihara kalkıştı | Video 22.12.2021 | 22:21
01:43
01:16
Ağrı’da buzlanan yolda araç takla attı: 2 yaralı | Video 22.12.2021 | 20:22
02:44
İstanbul’da kar yağışı etkili oluyor | Video 22.12.2021 | 18:11
03:55
01:23
İstanbul’da “Zehir” operasyonu... 23 gözaltı var 22.12.2021 | 17:30
Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde yoğun kar yağışı hayatı durma noktasına getirdi. Kar kalınlığının 1 metreyi geçtiği ilçede ev ve araçlar karda kayboldu.
Beytüşşebap ilçesinde günlerdir etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığının 1 metreyi geçtiği köylerde ekipler, yolları açmak için seferber oldu. İlçeye 17 kilo metre uzaklıkta bulunan Mezra ve Gökçe köylerinde kar nedeniyle kapanan yollar tekrar ulaşıma açıldı. Mezra, Çığlıca, Taşkıran grup köy yolu ulaşıma açılırken tek katlı evler ve araçlar karda kayboldu. Vatandaşlar, çatıların ve araçların üstünde biriken kar kütlelerini küreklerle temizledi.
İlçe genelinde kar yağışının etkili olduğu köy yolları ise dört koldan İlçe Özel İdare ekipleri tarafından ulaşıma açılıyor. Özel İdare Müdürü Seyit Gökçe, çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirtti. Gökçek, kar yağışının günlerdir etkili olduğunu, kapalı olan köy yollarını açmak için çalışmaların dört koldan devam ettiğini ifade etti. Gökçek, "Bölücek grup köy, Mezra grup köy ve Akçayol grup köy yollarımızı açtık. Çalışmalarımız gece gündüz sürüyor. Bu gün, mezra köyündeyiz ve kar kalınlığı hemen hemen bir buçuk metreye kadar çıkmış durumda. İnşallah bu kış ekiplerimizle beraber yolların kapanmaması için seferber olacağız'' şeklinde konuştu.