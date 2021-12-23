Video Yaşam Beytüşşebap’ta kar kalınlığı 1 metreyi geçti, ev ve araçlar kara gömüldü | Video
Beytüşşebap’ta kar kalınlığı 1 metreyi geçti, ev ve araçlar kara gömüldü | Video

Beytüşşebap’ta kar kalınlığı 1 metreyi geçti, ev ve araçlar kara gömüldü | Video

23.12.2021 | 09:23

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Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde yoğun kar yağışı hayatı durma noktasına getirdi. Kar kalınlığının 1 metreyi geçtiği ilçede ev ve araçlar karda kayboldu.

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Beytüşşebap ilçesinde günlerdir etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığının 1 metreyi geçtiği köylerde ekipler, yolları açmak için seferber oldu. İlçeye 17 kilo metre uzaklıkta bulunan Mezra ve Gökçe köylerinde kar nedeniyle kapanan yollar tekrar ulaşıma açıldı. Mezra, Çığlıca, Taşkıran grup köy yolu ulaşıma açılırken tek katlı evler ve araçlar karda kayboldu. Vatandaşlar, çatıların ve araçların üstünde biriken kar kütlelerini küreklerle temizledi.

İlçe genelinde kar yağışının etkili olduğu köy yolları ise dört koldan İlçe Özel İdare ekipleri tarafından ulaşıma açılıyor. Özel İdare Müdürü Seyit Gökçe, çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirtti. Gökçek, kar yağışının günlerdir etkili olduğunu, kapalı olan köy yollarını açmak için çalışmaların dört koldan devam ettiğini ifade etti. Gökçek, "Bölücek grup köy, Mezra grup köy ve Akçayol grup köy yollarımızı açtık. Çalışmalarımız gece gündüz sürüyor. Bu gün, mezra köyündeyiz ve kar kalınlığı hemen hemen bir buçuk metreye kadar çıkmış durumda. İnşallah bu kış ekiplerimizle beraber yolların kapanmaması için seferber olacağız'' şeklinde konuştu.

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