Bez elbise dolabına düzenek kurtararak uyuşturucu yetiştirmişler: 2 gözaltı | Video 20.04.2023 | 10:37 İstanbul Bağcılar’da evlerindeki bez elbise dolabına düzenek kurarak uyuşturucu yetiştiren 2 kişi, polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde imalatı ve ticareti yaptıkları belirlenen M.B. ve Ç.Ö. adlı 2 kişiyi takibe aldı. Bu kişilerin Mahmutbey Mahallesi'nde bez dolapta uyuşturucu yetiştirdikleri ev ve zula olarak kullandıkları adresleri tek tek tespit edildi. Belirlenen adreslere önceki gün art arda operasyon düzenlendi. Baskında M.B. ile Ç.Ö. gözaltına alındı.Girilen adreslerde yapılan aramalarda ise bez gardıropta kurulu ısıtma ve havalandırma düzenekleri ile birlikte saksılar içerisinde yetiştirilen 5 kök skunk, 75 gram marihuana, 1 ruhsatsız tabanca ve bu silaha ait 6 mermi ile uyuşturucu yapımında kullanılan kimyasal ilaçlar ele geçirildi.Bağcılar Asayiş Büro Amirliği'ne götürülen her iki şüpheli, alınan ifadelerinin ardından dün savcılığa çıkarıldı. Savcılık, Ç.Ö. hakkında "Uyuşturucu Madde Ticareti" suçundan adli kontrol hükümleri uygularken, M.B. adlı zanlı ise aynı suç kapsamında sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.