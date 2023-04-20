Bez elbise dolabına düzenek kurtararak uyuşturucu yetiştirmişler: 2 gözaltı | Video
İstanbul Bağcılar’da evlerindeki bez elbise dolabına düzenek kurarak uyuşturucu yetiştiren 2 kişi, polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.
BİRİ TUTUKLANDI, DİĞERİ SERBEST KALDI
Girilen adreslerde yapılan aramalarda ise bez gardıropta kurulu ısıtma ve havalandırma düzenekleri ile birlikte saksılar içerisinde yetiştirilen 5 kök skunk, 75 gram marihuana, 1 ruhsatsız tabanca ve bu silaha ait 6 mermi ile uyuşturucu yapımında kullanılan kimyasal ilaçlar ele geçirildi.
Bağcılar Asayiş Büro Amirliği'ne götürülen her iki şüpheli, alınan ifadelerinin ardından dün savcılığa çıkarıldı. Savcılık, Ç.Ö. hakkında "Uyuşturucu Madde Ticareti" suçundan adli kontrol hükümleri uygularken, M.B. adlı zanlı ise aynı suç kapsamında sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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