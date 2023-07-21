Biber salçalı ve zeytinyağlı 27 kilo esrar ele geçirildi | Video
Adana polisi yaptığı operasyonda otomobil bagajında, üzerine biber salçası ve zeytin yağı sürülmüş 38 pakette, 27 kilo esrar ele geçirdi.
Gözaltına alınıp, emniyete götürülen şüphelilerden Halil İbrahim G., sorgusunda, uyuşturucunun kendisine ait olduğunu, paraya ihtiyacı olduğu için tanımadığı birinden satın aldığını ve pişman olduğunu söyledi. Diğer şüpheliler ise uyuşturucudan haberlerinin olmadığını öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Halil İbrahim G. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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