Bıçak darbelerinden bisikletleriyle kurtuldular! O anlar kamerada | Video
Iğdır’da iki grup arasında çıkan kavgada şahıslardan biri kendini bıçak darbesinden elindeki bisiklet ile korumaya çalıştı.
Kavga anı da bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile çekildi.
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