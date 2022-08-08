Video Yaşam Bıçak ve beyzbol sopalı yol verme kavgası kamerada | Video
Bıçak ve beyzbol sopalı yol verme kavgası kamerada | Video

Bıçak ve beyzbol sopalı yol verme kavgası kamerada | Video

08.08.2022 | 09:06

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Ankara'nın Keçiören ilçesinde, trafikte yol verme nedeniyle çıkan bıçak ve beyzbol sopalı kavgada baba- oğul ile araya girmeye çalışan 1 kişi yaralandı. O anlar ise cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

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Olay, akşam saatlerinde Ankara'ya bağlı Keçiören ilçesinde bulunan Bağlum kavşağında meydana geldi. İki grup arasında yol verme nedeniyle çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek bıçak ve beyzbol sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada Ethem Şahin sırtından bıçaklanırken, oğlu Berkay Şahin ise beyzbol sopasıyla yaralandı. Kavgayı görerek araya girmeye çalışan bir kişi de aldığı bıçak darbesiyle yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Sırtından bıçaklanan Ethem Şahin, burada yapılan müdahalenin ardından Sanatoryum Hastanesine sevk edildi.

Öte yandan, olayın yaşandığı anlar bir kişi tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

'HER ŞEY KAMERA KAYITLARINDAN ÇIKAR ZATEN'
Ethem Şahin'in eşi Mülkiye Şahin, "Bize olay yerinde olan tanımadığımız biri telefon etti. 'Oğlunu dövdüler, gel' dedi. Oğlum ve eşim yeğenimin arabasıyla çıkmışlardı. Trafikte hiç tanımadıkları biri sallama bıçakla eşimi sırtından bıçaklamış. Her şey kamera kayıtlarından çıkar zaten. Onlar bizi tanımıyor biz onları tanımıyoruz. Trafikteki olan olay hiç tanımadıkları kavgayı ayıran başka birini de bıçaklamışlar. Onu da tanımıyoruz" dedi.

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