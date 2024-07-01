Video Yaşam Bıçak zoruyla ticari taksi ve lüks otomobil gasp eden genç kovalamaca sonucu yakalandı | Video
Bıçak zoruyla ticari taksi ve lüks otomobil gasp eden genç kovalamaca sonucu yakalandı | Video

Bıçak zoruyla ticari taksi ve lüks otomobil gasp eden genç kovalamaca sonucu yakalandı | Video

01.07.2024 | 08:41

Eskişehir’de uyuşturucu madde etkisinde olduğu öğrenilen 24 yaşındaki şahıs, bıçak zoruyla önce ticari taksi, daha sonra da otomobil gasp etti. Kovalamaca sonucunda yakalanan şahıs, polis ekiplerince gözaltına alındı.

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Gece saat 00.30 sularında meydana gelen olayda, Tunalı Mahallesi Gaffar Okkan Caddesi'nde müşteri gibi davranarak durdurduğu 26 T ** plakalı ticari taksiyi bıçak zoruyla gasp eden 24 yaşındaki Kaan Ali E., olay yerinden kaçtı. Taksi şoförünün ihbarı üzerine polis ekiplerince çalışma başlatıldı. Gasp edilen taksiyi Sümer Mahallesi Muhsin Ertuğrul Sokak'ta terk edilmiş vaziyette bulan ekipler, şüpheli şahsın aynı bölgede bulunan 26 SA ** plakalı lüks otomobili de gasp ederek kaçtığını tespit etti.

Eskişehir Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar'ın talimatı üzerine kent genelinde görevli tüm personeller ile şüpheli şahsın muhtemel kaçış güzergahlarında tedbir alındı. Ekiplerin çalışmaları sonucunda şüpheli şahıs, kısa bir süre içinde gasp ettiği lüks otomobil ile seyir halindeyken kovalamaca sonucu Akcami Mahallesi'nde yakalandı. Polis ekiplerinin etkisiz hale getirdiği şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 24 yaşındaki Kaan Ali E., hastaneye götürülerek sağlık kontrolünden geçirildi. Uyuşturucu madde etkisinde olduğu belirlenen şüpheli, sağlık kontrolünün ardından Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Gasp edilen 26 T ** plakalı ticari taksi ve 26 SA ** plakalı lüks otomobil, polis ekiplerince sahiplerine teslim edildi.

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