Bıçakla bir vatandaşı tehdit ederek telefonunu gasp eden 3 kişi tutuklandı | Video
İzmir'de bir vatandaşı bıçakla tehdit ederek cep telefonunu gasp eden üç zorba, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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