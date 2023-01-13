Video Yaşam Bıçakla markete giren gaspçıyı müşteri etkisiz hale getirdi | Video
Bıçakla markete giren gaspçıyı müşteri etkisiz hale getirdi | Video

Bıçakla markete giren gaspçıyı müşteri etkisiz hale getirdi | Video

13.01.2023 | 10:34

İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir markete girerek elindeki bıçakla gasp girişiminde bulunan şüpheli, iş yerinde bulunan müşteri tarafından etkisiz hale getirildi. Meydana gelen olay marketin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay 11 Ocak günü akşam saatlerinde Karabağlar ilçesinde bulunan bir markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu etkisinde olduğu öne sürülen bir kişi markete gelerek elindeki bıçağı gösterip gasp girişiminde bulundu. Bu esnada alışveriş yapmak için markette bulunan A.Ç., kapüşonlu gaspçıya karşı geldi. Şüpheli elindeki bıçakla A.Ç.'nin üzerine yürürken, kısa süren boğuşma sonrası A.Ç. yumruk darbeleriyle gaspçıyı etkisiz hale getirdi. Daha sonra gaspçı marketten kaçarak uzaklaştı.

Yaşanan olay marketin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntüde elindeki bıçakla gasp girişiminde bulunduğu öne sürülen kapüşonlu şüpheli, marketteki müşteriyle bir süre konuştuktan sonra bıçakla üzerine yürüdü. Daha sonra müşteri tarafından yaşanan kısa süreli boğuşmanın ardından yumruk darbeleriyle etkisiz hale getirildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Bıçakla markete giren gaspçıyı müşteri etkisiz hale getirdi | Video 00:52
Bıçakla markete giren gaspçıyı müşteri etkisiz hale getirdi | Video 13.01.2023 | 10:34
’Karadeniz Gazı’nı dağıtacak ikinci hazne de denize indirildi | Video 01:57
'Karadeniz Gazı'nı dağıtacak ikinci hazne de denize indirildi | Video 13.01.2023 | 10:34
Hatalı dönüş yapan market kamyonu, servis aracıyla çarpıştı: 1 yaralı | Video 02:38
Hatalı dönüş yapan market kamyonu, servis aracıyla çarpıştı: 1 yaralı | Video 13.01.2023 | 10:21
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 13 Ocak 2023 Cuma atv izle! | Video 05:40
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 13 Ocak 2023 Cuma atv izle! | Video 13.01.2023 | 10:25
İzmir’de 150 ton karışımlı akaryakıt ele geçirildi | Video 00:53
İzmir'de 150 ton karışımlı akaryakıt ele geçirildi | Video 13.01.2023 | 09:59
Otomobilin tramvay durağına çarptı, ölümden saniyelerle kurtuldu | Video 01:12
Otomobilin tramvay durağına çarptı, ölümden saniyelerle kurtuldu | Video 13.01.2023 | 10:01
Seyir halindeki İETT otobüsünün tekerleği fırladı | Video 03:18
Seyir halindeki İETT otobüsünün tekerleği fırladı | Video 13.01.2023 | 10:03
Tarihi İshak Paşa Sarayı 295 bin ziyaretçiyle tüm zamanların ziyaretçi rekorunu kırdı | Video 05:52
Tarihi İshak Paşa Sarayı 295 bin ziyaretçiyle tüm zamanların ziyaretçi rekorunu kırdı | Video 13.01.2023 | 09:48
Nemrut Krater Gölü iki mevsimi bir arada yaşatıyor | Video 06:35
Nemrut Krater Gölü iki mevsimi bir arada yaşatıyor | Video 13.01.2023 | 09:48
Isınmak için yaktığı ateş pahalıya patladı | Video 02:17
Isınmak için yaktığı ateş pahalıya patladı | Video 13.01.2023 | 09:47
Sosyal medyada büyük ilgi gören kurye piyanist bu kez sahnede çaldı | Video 02:53
Sosyal medyada büyük ilgi gören kurye piyanist bu kez sahnede çaldı | Video 13.01.2023 | 09:21
İzmir’de 150 ton karışımlı akaryakıt ele geçirildi | Video 01:00
İzmir'de 150 ton karışımlı akaryakıt ele geçirildi | Video 13.01.2023 | 09:19
Nevşehir’de 9 katlı binada çıkan yangında 6 kişi dumandan etkilendi | Video 02:43
Nevşehir'de 9 katlı binada çıkan yangında 6 kişi dumandan etkilendi | Video 13.01.2023 | 08:58
İstiklal saldırısı sanığı Hazni Gölge adliyeye sevk edildi | Video 00:37
İstiklal saldırısı sanığı Hazni Gölge adliyeye sevk edildi | Video 13.01.2023 | 09:11
Kuşadası’nda sahte belgelerle kamu arazisi işgaline 4 tutuklama | Video 00:32
Kuşadası'nda sahte belgelerle kamu arazisi işgaline 4 tutuklama | Video 13.01.2023 | 08:59
Kocaeli’de fabrikanın çatısında yanan jeneratörü itfaiye söndürdü | Video 03:28
Kocaeli'de fabrikanın çatısında yanan jeneratörü itfaiye söndürdü | Video 13.01.2023 | 09:00
Karadeniz’de dalgalar korkuttu: İskeleye giriş kısıtlandı | Video 03:27
Karadeniz'de dalgalar korkuttu: İskeleye giriş kısıtlandı | Video 13.01.2023 | 08:38
E5 Kara Yolu’nda aşırı süratli otomobil hafif ticari araca çarptı: 1 ölü | Video 03:35
E5 Kara Yolu'nda aşırı süratli otomobil hafif ticari araca çarptı: 1 ölü | Video 13.01.2023 | 08:42
Pompalı tüfeklerle apartmana ateş açıldı, 2 dairenin camları kırıldı | Video 01:53
Pompalı tüfeklerle apartmana ateş açıldı, 2 dairenin camları kırıldı | Video 13.01.2023 | 08:42
Eroin ve sentetik hapla yakalandı, “Abim polis” diyerek savunma yaptı | Video 01:57
Eroin ve sentetik hapla yakalandı, “Abim polis” diyerek savunma yaptı | Video 13.01.2023 | 08:38

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA