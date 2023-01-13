Bıçakla markete giren gaspçıyı müşteri etkisiz hale getirdi | Video
İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir markete girerek elindeki bıçakla gasp girişiminde bulunan şüpheli, iş yerinde bulunan müşteri tarafından etkisiz hale getirildi. Meydana gelen olay marketin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
Yaşanan olay marketin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntüde elindeki bıçakla gasp girişiminde bulunduğu öne sürülen kapüşonlu şüpheli, marketteki müşteriyle bir süre konuştuktan sonra bıçakla üzerine yürüdü. Daha sonra müşteri tarafından yaşanan kısa süreli boğuşmanın ardından yumruk darbeleriyle etkisiz hale getirildi.
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