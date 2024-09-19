Bıçakladığı babası ambulansta kalp krizinden öldü! Zanlı adliyeye sevk edildi | Video
Kırıkkale'de oğlu tarafından kolundan bıçaklanan vatandaş, ambulansla hastaneye sevk edilirken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Kavga sırasında bıçakla eniştesi ve yeğenini de yaralayan zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kolundan yaranan Tacettin Cim, ambulansla hastaneye sevk edilirken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Kavga sırasında yaralanan zanlı Ş.C., tedavisinin ardından polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, adliyeye sevk edildi.
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