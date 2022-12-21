Bıçaklanan adamı gören uzaklaştı, sadece genç kadın yardımına koştu | Video

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bıçaklanarak yerde kıvranan şahsın yardımına, yoldan geçen genç bir kadın koştu. Genç kadının montunu çıkarıp tampon yaptığı 42 yaşındaki Bilal Bayraktar, kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesi veriyor. Olayın ardından kaçan Mustafa Y. İsimli şahıs, Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.7-8 yerinden bıçaklanan Bilal Bayraktar ile bıçaklayan Mustafa Y.’nin hırsızlık ve uyuşturucudan suç kayıtlarının bulunduğu bildirildi.Yaralıya montuyla tampon yaparak hayatta tutan Sevgi Arı, insanlık görevini yaptığını söyledi.

Olay, Antalya Caddesi üzerinde yaşandı. Yapay Şelaleden Adliye istikametine gitmekte olan 2 kişi arasında yaşanan tartışma önce kavgaya ardından da birisinin diğerini bıçaklanmasıyla son buldu. Adının Bilal Bayraktar olduğu belirlenen şahıs, tartıştığı bir kişi tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı. Bilal Bayraktar'ı bıçaklayan şahıs, olayın ardından kaçarak izini kaybettirdi.

Bilal Bayraktar, aldığı bıçak darbeleriyle kaldırıma yığılırken olayı görenler uzaklaşmayı tercih etti ancak genç bir kadın yardımına koştu. Montunu çıkaran genç kadın, Bilal Bayraktar'ın karnına tampon yapmak suretiyle kanamasını engellemeye çalıştı. Genç kadın bir taraftan da tampon yaparken diğer taraftan yaralı şahsı konuşturarak kendinde kalmasını sağladı. Diğer vatandaşların şaşkın bakışları altında sağlık ekipleri gelinceye kadar yaralıya yardım etmeye devam etti.

Yaralanan Bilal Bayraktar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı. 7-8 yerinden bıçak darbesi aldığı bildirilen Bilal Bayraktar'ın hayati tehlikesinin bulunduğu ve Manavgat Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesinde tedavisinin sürdürüldüğü bildirildi.

KISA SÜREDE YAKALANDI

Diğer taraftan olay yerinden kaçan şüpheli, Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından kısa bir süre sonra saklandığı caminin bahçesinde ele geçirildi. Şüpheli Mustafa Y., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

HİÇ DÜŞÜNMEDEN YARDIMA KOŞTU

Olayın meydana geldiği yerin karşısında İşkur'a gitmek üzere avukatından çıktığını belirten Sevda Arı "bir anda yolun karşısında bir adamın bıçaklandım diye bağırdığını duydum. Herkes sadece seyrediyordu. Yanına gittim ve montumu çıkarıp bastırmaya başladım" diye konuştu.