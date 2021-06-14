Video Yaşam Bıçaklanan genç öldü, 'Katil olay mahalline mutlaka geri döner' sözü gerçek oldu | Video

Bıçaklanan genç öldü, 'Katil olay mahalline mutlaka geri döner' sözü gerçek oldu | Video

Bıçaklanan genç öldü, 'Katil olay mahalline mutlaka geri döner' sözü gerçek oldu | Video
14.06.2021 | 11:46

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Gaziantep’te bir parkta 3 yerinden bıçaklanarak yaralanan Yusuf K. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yusuf K.'yı bıçaklayan zanlı Onur C. ise bir süre sonra tekrar olay yerine gelerek polise teslim oldu.

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Olay, Şahinbey ilçesi Kurbanbaba Mahallesi'nde bulunan bir parkta meydana geldi. İddiaya göre Onur C., Yusuf K.'yı arayarak parka çağırdı. Parka gelen Yusuf K. ile Onur C. arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonucunda Onur C., Yusuf K.'yı parkta 3 yerinden bıçakladı. Olay sonrası Onur C. bölgeden kaçarken, aldığı bıçak yaraları ile ağır yaralanan Yusuf K. ise sağlık ekipleri tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Yusuf K., hastanede doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Yusuf K.'nın cenazesi Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

'KATİL OLAY MAHALLİNE MUTLAKA GERİ DÖNER' SÖZÜ GERÇEK OLDU
Yusuf K.'yı bıçaklayarak ölümüne neden olan Onur C. ise yaşanan hadiseden bir süre sonra tekrar olay yerine gelerek polis ekiplerine teslim oldu. Katil zanlısı Onur C.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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