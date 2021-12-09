Video Yaşam Bıçaklanan kadını ölümden jandarma kurtardı! Dehşet veren anlar kamerada | Video
Bıçaklanan kadını ölümden jandarma kurtardı! Dehşet veren anlar kamerada | Video

Bıçaklanan kadını ölümden jandarma kurtardı! Dehşet veren anlar kamerada | Video

09.12.2021 | 09:14

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Sivas’ın Şarkışla ilçesinde sokak ortasında 3 yerinden bıçaklanan kadını jandarma ekipleri kurtardı.

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Edinilen bilgiye göre olay, Şarkıyla ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı önünde meydana geldi. Akşam saatlerinde M.B.'nin (37) önünü kesen eski kocası N.G., bağırarak belinden çıkarttığı bıçağı eski karısına saplamaya başladı. Olaya müdahale eden jandarma ekipleri eski kocayı etkisiz hale getirmeyi başardı. Üç yerinden bıçakla yaralanan M.B.'ye çevrede bulunan vatandaşlar yardım etti. Yaralı M.B., olay yerine çağrılan ambulansla Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Eski koca ise jandarma ekipleri tarafından polise teslim edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Kadının yaşadığı dehşet bir iş yerinin güvenlik kamerası ile anbean kaydedildi.

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