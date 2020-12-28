Bıçaklanan taksi şoförüne ilk müdahaleyi yolcusu yaptı | Video
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Konya’da ticari taksi şoförü tartıştığı yaya tarafından bacağından bıçaklandı. Kan kaybeden sürücüye ilk müdahaleyi araçta müşteri olarak bulunan İlknur Ç. yaptı.
Olay, 12.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Sedirler Mahallesi Semt Pazarı önünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, müşterisi ile seyir halindeki Yasin Y. (37) ile yolda yaya olarak bulunan ve ismi henüz belirlenemeyen kişi arasında arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine şüpheli şahıs, taksi şoförü Yasin Y.'yi bacağından bıçaklayarak olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüye ilk müdahale takside yolcu olarak bulunan İlknur Ç. tarafından yapıldı. Yaralı Yasin Y., ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.