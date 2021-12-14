Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
07:05
Define avcıları tarihi kiliseyi tahrip etti | Video 14.12.2021 | 10:11
01:22
Bıçaklanan yaralı hastaneden kaçtı, hasta önlüğüyle yakalandı | Video 14.12.2021 | 10:11
01:08
Taksici, “Muayenem var götüremem” dedi, yolcu ile tartıştı | Video 14.12.2021 | 10:00
00:53
00:12
Mazhar Alanson'un 58 yaşındaki eşi Biricik Suden direk dansı yaptı | Video 14.12.2021 | 10:06
09:49
02:37
01:25
İstanbul’da terör örgütü DHKP-C'ye yönelik operasyon: 9 gözaltı | Video 14.12.2021 | 09:40
02:00
Avcılar'da 2 milyon liralık lüks otomobil alev alev yandı | Video 14.12.2021 | 09:25
02:34
01:11
01:58
Avcılar’da 2 milyon liralık lüks otomobil yanarak küle döndü | Video 14.12.2021 | 09:03
06:59
01:20
02:35
Babası uyurken evi ateşe verdi | Video 14.12.2021 | 09:01
03:11
Amasya’da yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 19 yaralı | Video 14.12.2021 | 08:55
00:10
Aşkına karşılık bulamayınca genç kızı kaçırdı 14.12.2021 | 01:46
00:37
Gelin ve damat metrelerce yüksekten yere çakıldı | Video 13.12.2021 | 21:37
24:31
03:16
Meksika’da göçmenler polisle çatıştı: 17 yaralı | Video 13.12.2021 | 20:36
Adana’da kolundan bıçaklandıktan sonra hastaneye götürülen bir kişi, tedavisi tamamlanmadan hasta önlüğüyle kaçınca polis tarafından caddede yürürken yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, olay Yüreğir ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Emrah Kaya'nın arkadaşıyla sözlü başlayan tartışması kavgaya dönüştü. Kavgada bıçak kullanılınca Kaya kolundan yaralandı. Olay yerindeki diğer arkadaşları tarafından Yüreğir Devlet Hastanesi'ne yaralı halde getirilen Kaya, sabah saatlerinde tedavisi tamamlanmadan hastaneden kaçtı. Kaya'nın hasta yatağında olmadığını fark eden hastane görevlileri, polisten yardım istedi. Hastane çevresinde inceleme başlatan polis ekipleri, hasta önlüğü ile kaçan Kaya'yı Kazım Karabekir Caddesi'nde yürürken yakaladı. Polis ekipleri, cüzdanı ve üst kıyafetleri yanında olmayan Kaya'nın kimlik bilgilerini ise kolundaki hasta bileziğinden tespit etti. Polisin maske takıp, mesafeli durduğu Kaya, hastaneden taburcu olduğunu öne sürdü. Kıyafetlerinin nerede olduğunun sorulması üzerine ise Kaya, kanlı kıyafetleri nedeniyle hasta önlüğü giyerek çıktığını söyledi. Kaya, polis ekipleri tarafından yeniden hastaneye götürüldü.