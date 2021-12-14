Video Yaşam Bıçaklanan yaralı hastaneden kaçtı, hasta önlüğüyle yakalandı | Video
Bıçaklanan yaralı hastaneden kaçtı, hasta önlüğüyle yakalandı | Video

Bıçaklanan yaralı hastaneden kaçtı, hasta önlüğüyle yakalandı | Video

14.12.2021 | 10:11

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Adana’da kolundan bıçaklandıktan sonra hastaneye götürülen bir kişi, tedavisi tamamlanmadan hasta önlüğüyle kaçınca polis tarafından caddede yürürken yakalandı.

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Edinilen bilgiye göre, olay Yüreğir ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Emrah Kaya'nın arkadaşıyla sözlü başlayan tartışması kavgaya dönüştü. Kavgada bıçak kullanılınca Kaya kolundan yaralandı. Olay yerindeki diğer arkadaşları tarafından Yüreğir Devlet Hastanesi'ne yaralı halde getirilen Kaya, sabah saatlerinde tedavisi tamamlanmadan hastaneden kaçtı. Kaya'nın hasta yatağında olmadığını fark eden hastane görevlileri, polisten yardım istedi. Hastane çevresinde inceleme başlatan polis ekipleri, hasta önlüğü ile kaçan Kaya'yı Kazım Karabekir Caddesi'nde yürürken yakaladı. Polis ekipleri, cüzdanı ve üst kıyafetleri yanında olmayan Kaya'nın kimlik bilgilerini ise kolundaki hasta bileziğinden tespit etti. Polisin maske takıp, mesafeli durduğu Kaya, hastaneden taburcu olduğunu öne sürdü. Kıyafetlerinin nerede olduğunun sorulması üzerine ise Kaya, kanlı kıyafetleri nedeniyle hasta önlüğü giyerek çıktığını söyledi. Kaya, polis ekipleri tarafından yeniden hastaneye götürüldü.

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