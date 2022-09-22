Bıçaklanarak ağır yaralanmıştı! Kurtarılamadı | Video

Kocaeli Gebze İlçesi Güzeller Mahallesinde önceki gün akşam saatlerinde çıkan tartışma sonucu bıçaklanarak ağır yaralanan Fatih Coşku(36) hayatını kaybetti. Olayın zanlısı olduğu tespit edilen A.A ise yakalanarak sevk edildiği adli merciler tarafından tutuklandı.