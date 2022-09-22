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OTOMATİK OYNAT
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Bıçaklanarak ağır yaralanmıştı! Kurtarılamadı | Video 22.09.2022 | 19:53
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Sarıyer'de yan yana bulunan 2 gecekondu alev alev yandı | Video 22.09.2022 | 15:36
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Bağcılar'da taksiciyi maket bıçağıyla yaralayan saldırgan yaralandı | Video 22.09.2022 | 14:34
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Sağanak sonrası taşkınlar oluştu, denizin rengi değişti | Video 22.09.2022 | 15:16
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İş yerine silahlı baskındaki cinayet 250 bin lira için işlenmiş | Video 22.09.2022 | 14:34
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FETÖ operasyonunda 1 tutuklama | Video 22.09.2022 | 14:56
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Zonguldak'ta sokak kopeği dövülerek çöp kutusuna atıldı | Video 22.09.2022 | 11:31
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Ahşap kapakları kırarak çıkardılar! Tam 73 kilo 550 gram… | Video 22.09.2022 | 12:23
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Hatay’da 3 bin 550 litre sahte rakı ele geçirildi | Video 22.09.2022 | 12:00
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Beyazıt’ta esnaf ile turist müşterinin ‘hesap’ kavgası kamerada | Video 22.09.2022 | 12:00
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Tuzla kimya fabrikasında kazana düşen işçi hayatını kaybetti | Video 22.09.2022 | 11:51
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24 yaşındaki Zümrüt Gül’ün feci sonu! 3 gün sonra doğum günüydü... | Video 22.09.2022 | 11:51
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Son Dakika: Arnavutköy'de iş yerinde yangın! Ekipler müdahale ediyor | Video 22.09.2022 | 11:35
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Samsun’da 8 araç birbirine girdi: 1 yaralı | Video 22.09.2022 | 11:04
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İstanbul'da sıcaklık düştü; montlar dolaptan çıktı | Video 22.09.2022 | 11:03
Kocaeli Gebze İlçesi Güzeller Mahallesinde önceki gün akşam saatlerinde çıkan tartışma sonucu bıçaklanarak ağır yaralanan Fatih Coşku(36) hayatını kaybetti. Olayın zanlısı olduğu tespit edilen A.A ise yakalanarak sevk edildiği adli merciler tarafından tutuklandı.